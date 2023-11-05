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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

شهردار خارگ:

فعالیت‌های هنری در جزیره خارگ حمایت می‌شود

فعالیت‌های هنری در جزیره خارگ حمایت می‌شود

بوشهر- شهردار خارگ گفت: فعالیت‌های هنری در جزیره خارگ حمایت می‌شود.

شعیب بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت دیپلماسی فرهنگی در توسعه شناخت مناطق اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی در ۲ حوزه نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی در جزیره خارگ برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی فرهنگ، آداب و سنن جزیره کهن خارگ با یک تیم حرفه ایی در این حوزه و هنرمندان خارگی در ۱۸ و ۱۹ آبان ماه در معرض دید مخاطبان، پژوهشگران و اهالی شریف خارگ قرار خواهد گرفت.

شهردار خارگ با اشاره به جایگاه والای دیپلماسی فرهنگی در روابط مناطق و نقش آن در معرفی ارزش‌های فرهنگی جوامع، تصریح کرد: اشتراکات یا نزدیکی‌های فرهنگی در برخی از مناطق جنوبی کشور با این جزیره باعث شده مسأله فرهنگ و آئین و مؤلفه‌های زیست‌بوم برای دیگر شهرداری خارگ امری جذاب و قابل توجه باشد.

کد مطلب 5930370

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