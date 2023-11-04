به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عزیزی در سخنرانی در جمع دانشگاهیان یزد با موضوع «فلسطین رمز بیداری جهان» با بیان اینکه اسرائیل دست‌نشانده انگلیس است، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده رژیم اشغالگر را به این منطقه منتقل کردند تا این مناطق را تحت سیطره خود قرار دهند و باید بدانیم و آگاه باشیم چه کسانی پشت این صحنه‌ها قرار دارند و اتفاقاتی که امروزه در سرزمین اشغالی در حال رخ دادن است با حاکمیت چه استعمارگرانی انجام می‌شود.

وی افزود: اسرائیل نوک پیکان حمله غرب به جهان اسلام بود و با توجه به نفوذ و میزان گسترشی که مسلمانان و کشورهای اسلامی و تشکل‌های اسلامی در نقاط مختلف جهان داشتند آنها آمدند تا تغییری در بدنه اسلام ایجاد کنند.

عزیزی عنوان کرد: اسرائیل در صدر مبارزه، پس از پیروزی انقلاب، هدف اصلی خود را جمهوری اسلامی قرار داد. ترورهای دانشمندان هسته‌ای و خرابکاریهایی که در کشور رخ داده نشان دهنده این مهم است.

معاون استاندار یزد بیان کرد: امروز رژیم صهیونیستی با تمام توانمندی که در این ۷۵ سال اشغالگری با پشتیبانی آمریکا و دولت‌های غربی در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه نظامی در خود ایجاد کرده، دست به یک جنایت بزرگ و نسل‌کشی گسترده در سرزمین‌های اشغالی زده و مردم مظلوم غزه از سوی این رژیم کودک‌کش و دژخیم، مورد هجمه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: از ۲۰ سال پیش تاکنون رژیم صهیونیستی بیش از ۱۵۰ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده یا مجروح کرده یا به اسارت گرفته اما امروز تقاص این جنایت‌ها را پس می‌دهند. سه هفته گذشته بیش از ۸ هزار شهید، ۲۰ هزار مجروح و ۱.۵ میلیون آواره در سرزمین غزه به جای گذاشته‌اند اما با این جنایات روحیه فلسطینی‌ها به هیچ وجه شکسته نشده و مصمم‌تر در مسیر ایستاده‌اند، این نشان از صبر و استقامت آنهاست و واقعاً باید به این ملت احسنت گفت.

عزیزی افزود: همیشه صحبت از حمله اسرائیل به غزه و شهادت مردم مظلوم فلسطین بوده اما در هفته‌های گذشته در یک اتفاق نادر با حماسه‌ای گسترده از سوی حماس که از بدنه خود فلسطینی‌ها و مردمی که زخم خورده این رژیم هستند، سرزمین وسیعی مورد حمله قرار گرفت که اسرائیل را با یک غافلگیری بسیار عظیم مواجه کرد.

معاون استاندار یزد گفت: در این عملیات بیش از هزار و ۵۰۰ نفر کشته، تعداد زیادی مفقودالاثر و بالای ۲۰۰ نفر در دستان حماس اسیر شدند. ضربه‌ای که اسرائیل غاصب در حوزه‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی خورده است به فرموده مقام معظم رهبری ترمیم‌ناپذیر است.

وی اظهار کرد: امروزه می‌بینیم این رژیم تا بن دندان، مسلح در مقابل حماس، یک گروه مقاومت مردمی، نتوانسته است دوام بیاورد و باورش برای آنها سخت است. این همان رژیمی است که مدعی بود می‌خواهد از نیل تا فرات را بگیرد و کشور ایران و دیگر کشورهای اسلامی را تهدید می‌کرد.

وی با بیان اینکه دانشجویان ما باید در حال حاضر هوشیار باشند افزود: وظیفه ما بسیار سنگین است، ما باید بدانیم اگر مقابل این رژیم نایستیم قطع به یقین با ما برخوردی بدتر از برخورد با مردم غزه انجام خواهند داد.

عزیزی با اشاره به حمایت کشورهای مختلف از مردم فلسطین گفت: امروزه می‌بینیم غیر مسلمانان نیز برای آزادی فلسطین به پا خواسته‌اند و تمام کشورهایی که مقابل این رژیم ایستاده‌اند در مسیر ظهور امام زمان (عج) در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی بیش از ۲۰ میلیون‌نفر در جهان برای مبارزه با صهیونیست گفت: خون مردم به جوش آمده است. در حال حاضر بیش از ۸ میلیون نفر در کشور عزیزمان آمادگی خود را اعلام کردند و منتظر اذن رهبر معظم انقلاب هستند تا به کمک مردم مظلوم غزه بشتابند.

عزیزی گفت: تجمعاتی که در شهرها و دانشگاه‌ها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انجام شده نشان از روحیه سلحشوری ملت غیور ما، دانشجویان، جوانان و نوجوانان ما است و باید خدا را شاکر بود. این‌ها باعث پیشروی نظام می‌شوند تا به دست امام زمانمان (عج) برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مردم ایران باید به رهبر معظم انقلاب ببالیم به این دلیل که مسیری را ترسیم کردند که ما مردم در امنیت کامل زندگی کنیم.

عزیزی ابراز امیدواری کرد: خون شهدای مظلوم مقاومت به ثمر بنشیند و طومار رژیم جعلی اسرائیل به حول و قوه الهی به آنچه که امام راحل و مقام معظم رهبری به ما وعده دادند در هم پیچیده شود.