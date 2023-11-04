فعالیت ۲ تشکل تخصصی حوزه گردشگری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله عباسیان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تشکل حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان و جامعه حرفه‌ای مراکز اقامتی استان در حوزه گردشگری استان، فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقش مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه صنعت گردشگری، عنوان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی وزارتخانه، این اداره کل طی سال‌های اخیر، بخشی از امور اجرایی خدمات مسافرتی و گردشگری استان را به تشکل‌ها واگذار کرده و بر اساس همکاری، مشارکت و استفاده از ظرفیت این سازمان‌ها، اقدام کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، همچنین در سال جاری در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر این سازمان‌ها، دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت گردشگری شامل راهنمایان فرهنگی، مدیران دفاتر خدمات گردشگری و طبیعت‌گردی در سه‌ماهه نخست سال جاری برای صد نفر از علاقه‌مندان و فعالان این حوزه، برگزار شده است.

عباسیان، ادامه داد: همچنین در راستای توانمندسازی و تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، آزمون جامع گردشگری ویژه این گروه‌ها، خردادماه امسال برگزار شد.

وی عنوان کرد: این اداره کل در راستای توانمندسازی جوامع محلی نیز دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای انگیزه‌بخشی برای استفاده مؤثر و مطلوب از ظرفیت‌های محلی گردشگری و بلدهای محلی با همکاری اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان را برگزار کرده است.