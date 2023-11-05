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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۶:۱۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله لوازم صوتی و تصویری قاچاق در دیلم متوقف شد

محموله لوازم صوتی و تصویری قاچاق در دیلم متوقف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف لوازم صوتی و تصویری قاچاق در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی شنبه شب در جمع خبرنگاران پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی باعث اخلال در عرضه تولیدات داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در پی دریافت کسب خبر مبنی بر قاچاق لوازم صوتی. تصویری و دوربین‌های مدار بسته توسط عده‌ای از قاچاقچیان سودجو، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان دیلم قرار گرفت، افزود: با انجام اقدامات نامحسوس و بررسی‌های همه جانبه، صحت موضوع محرز و مسیر دقیق حمل کالای قاچاق این لوازم را در محورهای خاکی بندر دیلم شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی دیلم با هماهنگی قضائی در محل تردد خودروها در مسیر خاکی اقدام به تور ایست و بازرسی مقطعی نموده و در نهایت یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ حامل کالای قاچاق را توقیف و انواع دوربین مدار بسته و لوازم صوتی و تصویری خارجی قاچاق از آن کشف و ضبط کردند.

وی از معرفی متهم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این کالای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار سوسنی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است خاطرنشان کرد: مردم به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 5930410

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