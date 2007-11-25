نیاز دانشگاهها به بیش از 600 میلیون دلار اعتبار برای تجهیزات

دکتر امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو سخنان ریاست جمهوری در ماه رمضان مبنی بر کمک به دانشگاهها در برطرف کردن تجهیزات، وزارت علوم برای جمع آوری نیازهای تجهیزاتی با دانشگاهها مکاتبه داشته و به دانشگاهها مهلت داده شد تا لیست نیازهای تجهیزاتی خود را ارایه دهند.

وی اظهار داشت: جزئیات پرداخت اعتبار برای خرید تجهیزات از سوی ریاست جمهوری اعلام نشده است و هنوز نمی دانیم این تأمین اعتبار به صورت ریالی است یا دلاری. این موارد در جلسه ای با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مشخص می شود.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: همچنین لیست نیازهای دانشگاهها در تجهیزات به معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه می شود.

وی اظهار داشت: برطرف کردن نیازهای تجهیزاتی که توسط رییس جمهور مطرح شده است تنها به تجهیزات پژوهشی محدود نیست و تجهیزات آموزشی را نیز در بر می گیرد اما در وزارت علوم جمع آوری نیازهای تجهیزاتی در پژوهش و آموزش به معاونت پژوشی واگذار شده است.

فاطمی اضافه کرد: بیشترین نیاز دانشگاهها در بخش تجهیزات، تجهیزات پژوهشی است و امسال پس از 7 سال وام ارزی تحقق یافت اما تمامی دانشگاهها نسبت به میزان وام و کافی نبودن آن اعتراض دارند.

وی گفت: البته 100 میلیون دلار وام ارزی دیگر نیز به تصویب رسید که در صورتی که تحقق پیدا کند بازهم نمی تواند نیازهای دانشگاهها را برآورده کند.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در شرایط فعلی که برخی تجهیزات را به سختی می توان تهیه کرد کمک دولت به دانشگاهها می تواند راهگشا باشد.