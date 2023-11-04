آماده باش تیم های تخصصی و فنی مخابرات در غرب مازندران

اسماعیل اعزی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی استان مازندران در خصوص وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در استان مازندران تمهیدات لازم جهت پایداری شبکه‌های ارتباطی، جلوگیری از قطعی مسیرهای ارتباطی و ایجاد خسارات احتمالی به ویژه در مناطق روستایی در استان اندیشیده شد.

‌مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعیه مدیریت بحران استانداری مازندران در خصوص گزارش شرایط ناپایدار جوی در استان و بخصوص در مناطق غرب مازندران و اهمیت پایداری شبکه‌های ارتباطی در مناطق یاد شده، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با مخابرات منطقه مازندران، ارتباطات زیرساخت و اپراتورها در استان اقدامات تأمینی لازم صورت گرفت.

‌وی افزود: به منظور رفع مشکل به وجود آمده در تلفن ثابت و همراه برخی مناطق از جمله روستاهای علی آباد و حاشیه سد زوات چالوس و کلارآباد در شهرستان عباس آباد و همچنین مناطقی در نوشهر، اقدامات لازم توسط تیم‌های فنی و عملیات مخابرات منطقه مازندران و اپراتورهای تلفن همراه در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور حفظ پایداری شبکه آماده باش صد درصدی به تیم‌های فنی و تخصصی اپراتورهای تلفن همراه در مازندران ابلاغ شده است.