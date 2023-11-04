‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان به صورت تلفنی در خصوص تحولات جاری فلسطین بحث و گفت‌وگو کرد.

در این تماس طرفین راه‌های توقف فوری کشتار مردم فلسطین به ویژه زنان و کودکان، لغو فوری محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه شامل سوخت، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مخالفت قاطع با سیاست کوچ اجباری ساکنان فلسطینی نوار غزه را مورد تاکید قرار دادند.

دو وزیر در گفت‌وگوهای خود وضعیت انسانی در غزه را اسفبار خوانده و برافزایش تحرکات کشورهای اسلامی و هم افزایی بیشتر برای توقف جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، علیه مردم مظلوم غزه تاکید کردند.