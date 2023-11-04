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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۲

گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه سلطنت عمان

گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه سلطنت عمان

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های منطقه‌‍ای خود با سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان تلفنی در خصوص تحولات جاری فلسطین بحث  و گفت‌وگو نمود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان به صورت تلفنی در خصوص تحولات جاری فلسطین بحث و گفت‌وگو کرد.

در این تماس طرفین راه‌های توقف فوری کشتار مردم فلسطین به ویژه زنان و کودکان، لغو فوری محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه شامل سوخت، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مخالفت قاطع با سیاست کوچ اجباری ساکنان فلسطینی نوار غزه را مورد تاکید قرار دادند.

دو وزیر در گفت‌وگوهای خود وضعیت انسانی در غزه را اسفبار خوانده و برافزایش تحرکات کشورهای اسلامی و هم افزایی بیشتر برای توقف جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، علیه مردم مظلوم غزه تاکید کردند.

کد مطلب 5930440

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