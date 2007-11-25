حرکت تازه فعالان صلح در آمریکا برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، "کمیته ایرانیان برای کوسینیچ" که متشکل از ایرانیان مقیم ایالات متحده و آمریکایی های فعال در عرصه صلح است و از نامزدی دنیس کوسینیچ نامزد انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا حمایت می کنند در بیانیه ای که نسخه ای از آن به مهر ارسال گردیده بار دیگر حمایت خود را از این نامزد انتخابات ریاست جمهوی اعلام کردند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به لزوم رای شهروندان آمریکا و به ویژه ایرانیان مقیم این کشور به کوسینیچ آورده است: امروز دیگر روشن شده که ایرانیان با بیش از یک ونیم میلیون در آمریکا اقلیت خلاق و مولدی را در ایالات متحده آمریکا تشکیل می دهند که این گروه در تاریخ مهاجرین آمریکا در تمام زمینه های علمی، فرهنگی و مالی موفق ترین اقلیت بوده اند. وقتی ما در هم آمیختکی ایرانیان را با مردم آمریکا در نظر بگیریم آنگاه بیشتر متوجه درجه قدرت این اقلیت در جامعه آمریکا می شویم. اقلیتی که نباید به تأثیر گذاری آن بر روند های علمی، اقتصادی و سیاسی در جامعه آمریکا کم بها داد. ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند به سرنوشت کشور مادری خود علاقه مند هستند و در این لحظات حساس نگران پیامد سیاست های جنگ طلبانه کاخ سفید بر ضد ایران می باشند. آنان همراه خانواده و دوستان آمریکائی خود بیش از دیگر مردم آمریکا این حقیقت را می دانند که مردم ایران تا چه حد خواهان صلح و پیشرفت هستند. آنان به خوبی می دانند که هدف مردم ایران در رسیدن به تکنولوژی هسته ای نه تولید بمب اتمی بلکه دوراندیشی ضروری برای پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی است.

همچنین در ادامه با اشاره به این روند به چند نکته مهم به شرح زیر اشاره شده است:



- بسیاری از ایرانیان به دلایل تاریخی، آموزشی و شاید نا امیدی از اثربخشی، تا کنون فعالانه در انتخابات آمریکا شرکت نکرده اند. خدمات اقتصادی و فرهنگی ما به جامعه و مردم آمریکا به هیچ وجه با تأثیر گذاری ما در روند های سیاسی در آمریکا همطراز نیست. کافی است که توجه کنیم که در وضعیت بسیار حساس هنوز موفق نشدیم برای جلوگیری از اقدامات خصمانه علیه ایران، اقدام مشترک و موثری را انجام دهیم. ما معتقدیم که شرکت فعال و آگاهانه در روند انتخابات ریاست جمهوری شروع خوبی است.



-دنیس کوسینیچ تنها نماینده ای است که به طور جدی مخالف اقدام بر ضد ایران است و باید مورد پشتیبانی هموطنان ایرانی - آمریکائی قرار بگیرد. استادان دانشگاه ها، پزشکان و جراحان، دانشجویان و متخصصین و زحمتکشان ایرانی همه باید در دفاع از ایشان تلاش کنند. چرا که نماینده دیگری وجود ندارد که همچون ایشان صادقانه، جسورانه و با موضعی عادلانه مخالف حمله به ایران باشد.



-ما معتقدیم رأی باید بر اساس اعتقاد و نه بر اساس مصلحت داده شود. این یکی از دلایلی است که دموکراسی سیاسی در آمریکا از دیگر کشورهای غربی به مراتب ضعیف تر مانده است. حاکمیت دو حزب بیش از 150 سال است که در آمریکا تغییری نکرده است.



-کوسینیچ حتماً نباید در مقام ریاست جمهوری قرار گیرد تا موثر باشد. اساسا ً تفکرات صلح طلبانه وعادلانه ایشان است که باید در مبارزه انتخاباتی تقویت شود. کسانی که رقابت های انتخاباتی بین نمایندگان دموکرات را دنبال می کنند متوجه می شوند که کوسینیچ با موضع قاطعانه علیه جنگ و جلب پشتیبانی از افکار عمومی، دیگر نمایندگان را مجبور کرد که موضع بهتری در دفاع از صلح اتخاذ کنند و حتی ایده گفتگو را مطرح نمایند.



-نکته قابل توجه دیگر این است که رقابت انتخاباتی در آمریکا به ویژه در چند سال گذشته بسیار فشرده بوده است. برای نمونه بسیاری از مردم آمریکا معتقدند که بوش با زور دادگاه عالی در انتخابات سال 2000 پیروز شد، یا اگر طرفداران "(رالف)نادر" و حزب سبزها در سال 2004 به "(جان) کری" رأی می دادند بوش نمی توانست پیروز شود. تصور کنید که اگر کوسینیچ تنها 5درصد از آراء را به خود اختصاص دهد در هر رقابت فشرده ای بین نماینده گان پیشرو چه تأثیر برجسته ای خواهد داشت. به عبارت روشن تر کسی شانس پیروزی دارد که طرفداران کوسینیچ را بخود جلب کند. در این صورت است که سیاست حاکم ناچار است بیشتر بر علیه جنگ و دفاع از صلحی عادلانه متمایل شود.



در پایان این بیانیه "کمیته ایرانیان برای کوسینیچ" حمایت همه جانبه خود اعم از حمایت های مادی و معنوی از کوسینیچ را اعلام کرده است.