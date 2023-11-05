ایلام در زمینه گردشگری سلامت ظرفیت بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی اظهار کرد: یکی از مولفه‌های مهم برای یک گردشگر مسئله امنیت است، در بحث گردشگری سلامت باید راهکارهایی در راستای توسعه این موضوع در نظر گرفته شود که بلافاصله این راهکارها هم نیز عملیاتی شوند.

شریفی تصریح کرد: با توجه به همسایگی استان ایلام با کشور عراق و جهش چشمگیر سطح خدمات درمانی در این استان، ایلام می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام عنوان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی و بیکاری که وجود دارد به نظر می‌رسد یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، توسعه بخش گردشگری است که با هزینه کم می‌توان اشتغال‌زایی زیادی را در این زمینه انجام داد.

وی ادامه داد: تمهیدات خوبی در این زمینه اندیشیده شده و همکاری بسیار خوبی در مرز مهران نیز در حال انجام است که امیدواریم بتوانیم تورهای بیشتری را از عراق وارد استان کنیم، ضمن اینکه در حوزه گردشگری سلامت نیز اتفاقات بسیار خوبی در حال انجام است و بیماران عراق به استان ایلام مراجعه می‌کنند و از ظرفیت مراکز درمانی این استان به خصوص بیمارستان‌های تخصصی، خوب استفاده می‌شود.

استان ایلام در جنوب غربی کشور و در همسایگی کشور عراق قرار دارد. مساحت این استان حدود ۴ درصد کل مساحت کشور است. به دلیل همسایگی با کشور عراق و توسعه قابل توجه زیرساخت‌های نظام سلامت در این استان، می‌توان امیدوار بود که ایلام بتواند بیش از گذشته از این مزایای خود برای توسعه گردشگری سلامت بهره ببرد، قطعاً با توسعه گردشگری سلامت در استان ایلام می‌توان امیدوار بود که سطح رفاه و توسعه در این استان نیز ارتقا پیدا کند.