ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
رسیدگی به موارد ارجاعی و الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
رسیدگی به موارد ارجاعی و الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
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