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۴ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۱

آثار منتخب دو سالانه طراحی پارچه و لباس در بندرعباس به نمایش درمی آید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نمایشگاه طرح های برگزیده نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس کشور با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و معرفی متدهای جدید لباس ایرانی و اسلامی از صبح فردا در بندرعباس آغاز بکار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این نمایشگاه با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی کشور در گالری زنده یاد کوروش گرمساری فرهنگسرای طوبی از صبح فردا آغاز بکار می کند.

نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس کشور نیز سال گذشته در تهران برگزارشد که 150 طرح برگزیده آن در مراکز استانها جهت استفاده علاقمندان به نمایش در می آید و هرمزگان به عنوان اولین استان میزبان این طرحها این نمایشگاه را برگزار می کند.

آثار یادشده از پنج آذرماه به مدت یک هفته در محل فرهنگسرای طوبی شهر بندرعباس در معرض دید عموم قرار می گیرد.

کد مطلب 593050

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