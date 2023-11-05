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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان خبر داد؛

کشف کلاهبرداری اینترنتی بیش از ۲ میلیارد ریالی در لردگان

کشف کلاهبرداری اینترنتی بیش از ۲ میلیارد ریالی در لردگان

شهرکرد_فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از شناسایی متهم برداشت غیرمجاز مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی از حساب بانکی یک شهروند در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر انتظامی نیا صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردی با در دست داشتن یک برگ مرجوعه قضائی، به پلیس فتا مراجعه کرد و عنوان داشت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از حسابش بدون اطلاع وی به‌صورت اینترنتی برداشت شده است که بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدام سریع و به موقع و با اشراف اطلاعاتی، متهم برداشت‌های غیرمجاز شناسایی و با دستور مقام قضائی، پرونده جهت دستگیری متهم به دادسرای مربوطه ارسال شد.

سرهنگ انتظامی نیا تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم با راه‌اندازی یک سایت جعلی و ارسال لینک آن از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های کوتاه، افراد را به درگاه جعلی بانک هدایت و با در دست داشتن اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کرد.

انتظامی نیا در ادامه به شهروندان توصیه کرد: این اپلیکیشن‌ها شیوه‌ای برای کلاهبرداری و سو استفاده از کاربران در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید آن‌ها را بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند، به نحوی که استفاده و فعال‌سازی آن مستلزم پرداخت اینترنتی مبلغ اندکی از سوی مشتریان است.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان در پایان از شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده چنین اپلیکیشن‌هایی در فضای مجازی جهت شناسایی و دستگیری طراحان آن، موارد را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی در میان بگذارند.

کد مطلب 5930500

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