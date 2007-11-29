رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کرج تنها کلانشهری در کشور است که مرکز استان نبوده اما توقعات مردم این شهر بسیار بالا بوده است و امکانات آن برابر با جایگاه و میزان جمعیت نیست.

وی افزود: نوع نگاه ها به کلانشهر دو میلیونی کرج همچون نگاه به یک شهر 20 هزار نفری است و نمونه ای از بی عدالتی ها عدم عضویت رئیس شورای اسلامی شهر کرج در کمیسیون ماده 5 است.

این عضو شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر کرج از فرمانداری شهرستان که به عنوان نماینده دولت در شهر محسوب می شود انتظار دارند تا این خلا را رفع و نگاه استانداری تهران را به این کلانشهر تغییر دهد.

شریفی یادآور شد: به منظور تقویت و سرعت بخشیدن به فعالیت های مربوط به این کلانشهر، رئیس شورای اسلامی شهر کرج هم باید عضو کمیسیون ماده 5 شود و جلسات آن با جدیت بیشتر در این شهر برگزار شود.