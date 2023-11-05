افزایش سرانه مطالعه در استان سمنان/ نیازمند عزم همگانی هستیم

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران، بیان کرد: این انتخاب خوشبختانه موج مثبتی را در استان ایجاد کرده که می‌تواند در افزایش سرانه مطالعه نیز مؤثر باشد.

وی افزود: ما چه در حوزه شورای فرهنگ عمومی و چه در مجموعه ارشاد اسلامی، کتابخانه های عمومی، انجمن کتابخانه های عمومی و … نیاز به برنامه‌ریزی داریم تا بتوانیم از ظرفیت‌های مختلف در راستای ترویج مطالعه بهره گیری کنیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب کشور، مسیر دو ساله‌ای را طی کرده است، گفت: سمنان در بین ۱۰۰ شهر توانسته این مقام را کسب کند لذا نیاز به یک اهتمام و عزم جدی همگانی بین مردم و مسئولان داریم تا از این طرح بهره خوبی بگیریم.

هاشمی با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در زمینه ترویج مطالعه در استان طی دو سال اخیر اجرایی شده و همچنان نیز در دست اجرا و برنامه‌ریزی است، بیان کرد: علیرغم اینکه سطح سواد استان سمنان بالاتر از میانگین کشوری است اما بازهم تلاش داریم تا با اجرای برنامه‌های ویژه، سرانه مطالعه را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساختی در سفر اول هیئت دولت که آبان ۱۴۰۰ برگزار شد توانستیم اعتبار خوبی را در حوزه کتاب و کتابخوانی و ارشاد اسلامی استان سمنان پیش بینی کردیم، افزود: قطعاً برای دور دوم سفر نیز در زمینه فرهنگی، اقدامات و تصمیمات خوبی را شاهد خواهیم بود.