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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۵

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان:

خیر کرمانی هزینه سالگرد والدین خود رابه آزادی زندانیان اختصاص داد

خیر کرمانی هزینه سالگرد والدین خود رابه آزادی زندانیان اختصاص داد

کرمان_مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: یکی از خیران کرمانی، هزینه برگزاری مراسم سالگرد فوت پدر و مادرش را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.

سید حجت الله موسوی قوام در گفت و گو با مهر افزود: این خیر که تمایلی به انتشار نام و چهره اش نداشت در خصوص این اقدام خیر و خداپسندانه گفته است که سال گذشته پدر و مادرم را در فاصله زمانی بسیار کم از دست دادم و این در حالی بود که پدر و مادرم دست بخشنده‌ای داشتند و همیشه مبالغی را در جهت کمک به نیازمندان انفاق می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو این فرد خیر نیز در آستانه سالگرد فوت والدین خود تصمیم گرفت که هزینه برگزاری مراسم سالگردشان را به یک امر خیر و خداپسندانه اختصاص دهد که طی مشورت با خانواده مقرر شد این مبلغ را در جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اختصاص دهند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان اظهارداشت: با مبلغ اهدایی این خیر و مشارکت ستاد دیه استان، زمینه آزادی دو مددجوی واجد الشرایط غیرعمد از زندان فراهم شد.

کد مطلب 5930523

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