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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۷

در جریان بررسی برنامه هفتم تعیین شد؛

مشوق مالیاتی برای تولید محتوا در راستای حمایت از خانواده و جمعیت

مشوق مالیاتی برای تولید محتوا در راستای حمایت از خانواده و جمعیت

نمایندگان مجلس، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی برای تولید محتوای فرهنگی و آموزشی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویا نمایی (انیمیشن) که با نظارت و تأیید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

کد مطلب 5930575
زهرا علیدادی

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