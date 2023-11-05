به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفریان صبح یکشنبه در بازدید از طرح‌های منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: متاسفانه کشور ما متاثر از کانون‌های بحرانی گردوغبار خارج از سرزمین مواجه است و موضوع مقابله با گرد و غبار تنها ابعاد محلی، ملی ندارد با توجه به گستردگی این پدیده جنبه‌های منطقه‌ای و بین المللی هم در آن دخیل است.

وی افزود: یکی از کشورهای که نقش بسزایی در مناطق غبار خیز و مناطق آسیب پذیر نسبت به فرسایش بادی دارد کشور ما دارد کشور عراق است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس همکاری‌های صورت گرفته توسط ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی گردوغبار و اقداماتی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب تفاهم نامه‌های دو جانبه فی مابین با بخش‌های ذیربط با این کشور داشته است مقرر شده که یک اقدامات هماهنگ در قالب پایلوت منطقه‌ای پروژه‌ای بیابان زایی مشترک صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از بندهای این تفاهم نامه این است که بتوانیم نسبت به تعدیل طوفان‌های ماسه‌ای و گردوغبار و تثبیت عرصه‌های غبار خیز و انتقال تجارب و همکاری‌های فی مابین اقدام شود.

جعفریان افزود: در راستای این تفاهم نامه و تثبیت مناطق غبار خیز و آسیب پذیر ۲۸ هزار هکتار از در استان‌های ایلام و خوستان به عنوان پایلوت تعریف شده که طرح تدوین و در حال جانمایی آن در این دو استان هستیم.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشورگفت: این طرح منطقه‌ای می‌تواند یک الگو بسیار مناسب و کار آمد برای اقدامات منطقه‌ای باشد که برای مقابله با طوفان‌های گردغبار و ماسه‌ای نیاز دو کشور ایران و عراق است ودر تلاش هستیم با دیپلماسی کانون‌های گردغبار دو کشوررا کنترل کنیم

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح یک برنامه جامع ۵ ساله تعریف شده و قرار است در ۴ استان کشور عراق که کانوان هستند جانمایی و در راستای اقدام منطقه‌ای ما فعالیت شکل بگیرد.

جعفریان تصریح کرد: بدون شک تبادل تجارب و درس آموخته‌ها در کشور ما که ماحصل ۶۰ سال فعالیت‌های سیستمی مقابله با بیان زدایی است می‌تواند کمک کند به کشور عراق تا مناطق غبار خیزدر این کشور کنترل شوند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور گفت: جایگاه تحقیقاتی و علمی کشور در موضوع مقابله با بیان زایی سرآمد است و کشور ما یکی از کشورهای اثر گذار در مجامع بین المللی در بحث بحث مقابله با بیابان زایی است.