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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۲

با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری؛

جشنواره زوج‌های جوان پدافند هوایی ارتش در مشهد برگزار شد 

جشنواره زوج‌های جوان پدافند هوایی ارتش در مشهد برگزار شد 

مشهد- سیزدهمین جشنواره زوجهای جوان ویژه کارکنان شاغل و دانشجویان نیروی پدافند هوایی با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان کشوری و لشکری در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عدیده صبح یکشنبه در سیزدهمین جشنواره زوجهای جوان نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار کرد: با تدابیر سازمان عقیدتی سیاسی و با حمایت فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، این دوره به مدت چهار روز و با حضور ۶۰ زوج جوان از یگان‌های پدافند به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق برگزار می‌شود.

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق افزود: در هر دوره ۶۰ زوج حضور دارند که طی یک اقامت چهار روزه در مشهد از برنامه‌های متنوع فرهنگی و زیارتی بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آسیب‌های فضای مجازی، خانه و خانواده، روانشناسی خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی و همچنین اردوهای حرم‌شناسی و بازدید از موزه‌های آستان قدس رضوی و اماکن تاریخی و فرهنگی مشهد از برنامه‌های جشنواره مزبور است.

کد مطلب 5930600

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