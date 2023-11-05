به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عدیده صبح یکشنبه در سیزدهمین جشنواره زوجهای جوان نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار کرد: با تدابیر سازمان عقیدتی سیاسی و با حمایت فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، این دوره به مدت چهار روز و با حضور ۶۰ زوج جوان از یگان‌های پدافند به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق برگزار می‌شود.

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق افزود: در هر دوره ۶۰ زوج حضور دارند که طی یک اقامت چهار روزه در مشهد از برنامه‌های متنوع فرهنگی و زیارتی بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آسیب‌های فضای مجازی، خانه و خانواده، روانشناسی خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی و همچنین اردوهای حرم‌شناسی و بازدید از موزه‌های آستان قدس رضوی و اماکن تاریخی و فرهنگی مشهد از برنامه‌های جشنواره مزبور است.