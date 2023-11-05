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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶

با مصوبه مجلس؛

دولت مکلف به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارویی شد

دولت مکلف به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارویی شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۴ به کل لایحه را بررسی و آن را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی ۹۰ درصدی و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد.

کد مطلب 5930606
زهرا علیدادی

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