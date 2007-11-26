ایران عضو موسس شبکه رشد خاورمیانه و شمال آفریقا شد

دکتر حجت الله اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری یزد و با حمایت مالی بانک جهانی طرح "ارتقای خدمات مراکز رشد در کشور" را اجرا می کند.

وی هدف از اجرای این طرح را بهینه سازی خدمات مرکز رشد ذکر کرد و افزود: طبق این طرح اقداماتی چون خدمات الکترونیکی، شبکه مراکز رشد در کشور، آموزش مدیران مراکز رشد، راه اندازی مرکز رشد نیمه مجازی و پرتال مراکز رشد کشور در دستور کار است.

اصغری با بیان این که پرتال مراکز رشد یک سیستم مدیریت اطلاعات مراکز رشد در کشور است، ادامه داد: این پرتال در حال راه اندازی است.

رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات رویش از راه اندازی 5 شبکه مرکز رشد منطقه ای در دنیا توسط بانک جهانی خبر داد و تاکید کرد : بانک جهانی در آمریکای جنوبی، آسیا، آسیای مرکزی- اروپا، آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا شبکه جهانی مرکز رشد ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه هدف این شبکه انتقال تجارب میان مراکز رشد منطقه ای است، به مهر گفت: ایران به عنوان عضو موسس شبکه مراکز رشد خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است.

اصغری خاطرنشان کرد: با جلساتی که برگزار شد، اساسنامه ای تدوین و توسط 8 عضو موسس خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشور ایران، ترکیه، بحرین، تونس، سوریه، اردن، فلسطین و مراکش به امضا رسید.

وی اظهار داشت: تاکنون 5 جلسه ادواری تشکیل شده است و جلسه آینده در آوریل سال آینده در سوریه برگزار می شود.