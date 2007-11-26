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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

/ اختصاصی مهر /

ایران عضو موسس شبکه رشد خاورمیانه و شمال آفریقا شد

ایران عضو موسس شبکه رشد خاورمیانه و شمال آفریقا شد

رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات رویش از عضویت ایران در شبکه رشد خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داد و گفت: مرکز رشد اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با همکاری بانک جهانی در جهت ارتقای توانمندی مراکز رشد کشور طرح ارتقای مراکز رشد کشور را اجرا می کند.

دکتر حجت الله اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری یزد و با حمایت مالی بانک جهانی طرح "ارتقای خدمات مراکز رشد در کشور" را اجرا می کند.

وی هدف از اجرای این طرح را بهینه سازی خدمات مرکز رشد ذکر کرد و افزود: طبق این طرح اقداماتی چون خدمات الکترونیکی، شبکه مراکز رشد در کشور، آموزش مدیران مراکز رشد، راه اندازی مرکز رشد نیمه مجازی و پرتال مراکز رشد کشور در دستور کار است.

اصغری با بیان این که پرتال مراکز رشد یک سیستم مدیریت اطلاعات مراکز رشد در کشور است، ادامه داد: این پرتال در حال  راه اندازی است.

رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات رویش از راه اندازی 5 شبکه مرکز رشد منطقه ای در دنیا توسط بانک جهانی خبر داد و تاکید کرد : بانک جهانی در آمریکای جنوبی، آسیا، آسیای مرکزی- اروپا، آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا شبکه جهانی مرکز رشد ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه هدف این شبکه انتقال تجارب میان مراکز رشد منطقه ای است، به مهر گفت: ایران به عنوان عضو موسس شبکه مراکز رشد خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است.

اصغری خاطرنشان کرد: با جلساتی که برگزار شد، اساسنامه ای تدوین و توسط 8 عضو موسس خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشور ایران، ترکیه، بحرین، تونس، سوریه، اردن، فلسطین و مراکش به امضا رسید.

 وی اظهار داشت: تاکنون 5 جلسه ادواری تشکیل شده است و جلسه آینده در آوریل سال آینده در سوریه برگزار می شود.

کد مطلب 593061

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