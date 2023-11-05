برآورد اولیه خسارت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی سیلاب در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده با بیان این که سیلاب روز گذشته به شش دهنه پل در شهرستان عباس آباد آسیب جدی وارد کرده است، افزود: این اتفاق و حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.

وی با عنوان این که خسارت‌هایی به اراضی کشاورزی منطقه وارد شده است، گفت: سیلاب به ۲۰ واحد مسکونی نیز خسارت وارد کرده است.

استاندار مازندران با اظهار این که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف در استان وارد شده است، گفت: متأسفانه سیلاب دو خودرو را با خود برده است.

حسینی پور از تلاش‌های مسئولان و مدیریت بحران در زمینه انجام اقدامات پیشگیرانه تقدیر کرد و گفت: آسیب شناسی نسبت به سازه‌هایی که در مسیر رودخانه‌ها و پل‌ها احداث می‌شود، ضروری است.