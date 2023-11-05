ضمانت اجرای استاندارد سازی محصولات در استان تهران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایمنی برای مصرف کننده باید تأمین شود، بر ضرورت افزایش ضریب ایمنی محصولات تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم بروزرسانی استاندارد و ارتباط مستقیم آن با سلامت جامعه، اظهار کرد: استانداردسازی محصولات و خدمات، علاوه بر جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم، رشد و توسعه را در پی خواهد داشت.

استاندار تهران بر لزوم توجه به سلامت مردم در برنامه‌های اداره استاندارد و تمامی دستگاه‌ها خدمتگزار تاکید کرد و افزود: همه ما در برابر سلامت و جان انسان‌ها مسئول هستیم و عبور از تأکیدات استاندارد به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثرات غیر قابل جبرانی به دنبال دارد.

فخاری ضمانت اجرا در حوزه استاندارد محصولات را امری ضروری دانست و از مسئولین اداره استاندارد خواست تا در صورت مشاهده تخلف به قید فوریت طرح شکایت کرده یا از طریق سازمان بازرسی با افراد خاطی برخورد کنند.

وی با اشاره به رویکرد دولت و بخش خصوصی به صادرات، لزوم رعایت استاندارد و همچنین تنوع وتکثر در استانداردسازی را با توجه به سلیقه بازارهای بین‌المللی لازم و ضروری دانست و گفت: ممکن است یک کشور آسیایی مواردی را در استاندارد خواستار باشد که مورد پذیرش اروپا یا سایر کشورها نباشد، لذا باید برای قرار گرفتن در بازارهای بین المللی سقف استاندارد خود را تغییر دهیم.

استاندار تهران مسائل مربوط به حوزه بهداشت و خوراک را در رأس امور مربوط به استاندارد عنوان کرد و از ادارات ذیربط خواست در صورت مشاهده هر آن‌چیزی که در آن مؤلفه‌های استاندارد رعایت نشده مراتب را جهت پیشگیری از ابتلاء جامعه به مشکلات حادتر و جدی‌تر به مراجع ذی‌صلاح منعکس کنند.