به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۵ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هر سه مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور در هر رشته پیشران علمی و دانشگاهی و هر قطب علمی و یا فناورانه پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص نموده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را در طول اجرای برنامه تأمین نمایند.

آئین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.