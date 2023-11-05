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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

اعتبارات ویژه‌ای برای نوسازی تجهیزات مراکز علمی تخصیص می‌یابد

اعتبارات ویژه‌ای برای نوسازی تجهیزات مراکز علمی تخصیص می‌یابد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد اعتبارات ویژه‌ای برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مراکز شاخص کشور تخصیص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۵ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هر سه مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور در هر رشته پیشران علمی و دانشگاهی و هر قطب علمی و یا فناورانه پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص نموده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را در طول اجرای برنامه تأمین نمایند.

آئین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5930620
زهرا علیدادی

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