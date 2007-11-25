اموال منقول تاریخی طبقه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر حفاظت از اشیای منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، با اعلام این خبر گفت: این کمیته به منظور تدوین ضوابط و طبقه بندی ارزشی اموال منقول تاریخی به نفایس و نفایس منحصر به فرد و در راستای اجرایی کردن اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شکل گرفته است.

گلشن با اشاره به اصل 83 قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این قانون، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، قابل انتقال به غیر نیستند، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشند.

وی با اشاره به نسبی بودن تعاریف گوناگون از نفایس ملی، افزود: طبق این اصل، ما باید به تعریف نفایس تاریخی بپردازیم، حال اشیای نفیس را چگونه و بر چه اساسی انتخاب و چه اصول و ضوابط حفاظتی را بر آن حاکم کنیم، مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود.

مدیر کل حفاظت از اشیای منقول تاریخی، طبقه بندی ارزشی اموال فرهنگی و هنری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی دانست و گفت: طبق ماده 7 آئین نامه اموال فرهنگی، اشیای تاریخی به طبقات ارزشی 3، 2، 1 و آثار مطالعاتی تقسیم و هر 50 شی ء درجه یک ، به یک امین اموال سپرده می شوند. همان گونه که برای هر 500 شی ء درجه 2 و هر 10 هزار شی ء درجه 3 نیز یک امین اموال در نظر گرفته می شود، البته آئین نامه نامبرده تاکنون اجرایی نشده و همه اموال منقول تاریخی، جزء اشیای درجه 3 به شمار رفته و می روند.

بر اساس این گزارش، فریبرز دولت آبادی معاون میراث فرهنگی، طی حکمی از جانب اسفندیار رحیم مشایی به ریاست کمیته تشخیص نفایس اموال منقول تاریخی و جلیل گلشن به دبیری آن انتخاب شده اند.

همچنین عبدالرسول وطن دوست رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ، حسین فاضلی نشلی، رئیس پژوهشکده باستان شناسی، مسعود نصرتی، مدیر کل موزه ها، ناصر چگینی از اعضای پژوهشکده باستان شناسی و محمدرضا مهراندیش رئیس کل موزه ملی ایران اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.