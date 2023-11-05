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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد:

تصادف پژو با موتور سیکلت در جاده گچساران یک کشته برجای گذاشت

تصادف پژو با موتور سیکلت در جاده گچساران یک کشته برجای گذاشت

یاسوج_ سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد از تصادف پژو ۴٠۵ و موتور سیکلت با یک فوتی و یک مصدوم در محور گچساران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیکویی نژاد صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: گزارش حادثه برخورد خودروی پژو ۴۰۵ و موتور سیکلت در جاده گچساران به باشت شب گذشته به مرکز گزارش شد.

وی ابراز داشت: بلافاصله پایگاه اورژانس ۱۱۵ امامزاده جعفر و ۳ شهری دوگنبدان به محل حادثه واقع در دوراهی امامزاده جعفر (ع) اعزام شدند.

نیکویی نژاد با بیان اینکه متأسفانه یکی از مصدومان با وجود احیا در محل حادثه تا بیمارستان، فوت کرد، افزود: دو مصدوم دیگر حادثه پس از اقدامات درمانی توسط آمبولانس به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.

کد مطلب 5930651

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    نظرات

    • همشهری IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
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      پاسخ
      با عرض تسلیت خدمت خانواده ورزش هاکی مخصوصا ورزش گچساران. ما جز اولین نفراتی بودیم که تو صحنه تصادف حضور داشتیم.اتفاقا با توجه به اینکه اورژانس در چندقدمی محل حادثه بود ولی با کلی تاخیر وارد صحنه شد و میشه گفت به شدت کم کاری کردن.شاید معجزه میشد ولی افسوسسسسسسس

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