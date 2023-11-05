تصادف پژو با موتور سیکلت در جاده گچساران یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیکویی نژاد صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: گزارش حادثه برخورد خودروی پژو ۴۰۵ و موتور سیکلت در جاده گچساران به باشت شب گذشته به مرکز گزارش شد.

وی ابراز داشت: بلافاصله پایگاه اورژانس ۱۱۵ امامزاده جعفر و ۳ شهری دوگنبدان به محل حادثه واقع در دوراهی امامزاده جعفر (ع) اعزام شدند.

نیکویی نژاد با بیان اینکه متأسفانه یکی از مصدومان با وجود احیا در محل حادثه تا بیمارستان، فوت کرد، افزود: دو مصدوم دیگر حادثه پس از اقدامات درمانی توسط آمبولانس به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.