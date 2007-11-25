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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

زنجیره بزرگ دو هزار نفری بسیجیان هرمزگان در کنار آبهای خلیج فارس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین روز از هفته بسیج، ظهر امروز با حضور فعالان گردانهای عاشورا و الزهرای سپاه هرمزگان در کنار آبهای خلیج فارس، زنجیره بزرگ دو هزار نفری عاشقان ولایت تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این زنجیره انسانی با حضور پرشور جوانان بسیجی هرمزگان و با تاکید بر ایرانی بودن خلیج همیشه فارش و نمایش اقتدار بسیجیان در تمامی عرصه های جامعه در سواحل بندرعباس برگزار شد.

در حاشیه این زنجیره انسانی، صدها بسیجی با سوار شدن بر قایق های تندرو به تمرین عملیاتهای ویژه مقابله با دشمن فرضی پرداختند.

بسیجیان شرکت کننده در این رزمایش با تاکید بر ایستادگی بسیج در برابر هرگونه تهدید دشمنان، همبستگی و انسجام خود را در عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار دادند.

صبح فردا نیز رزمایش بزرگ بسیجیان هرمزگان به استعداد پنج هزار نفر در سالن بزرگ تختی شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 593066

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