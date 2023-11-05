به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از طرف خودم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگذشت ۳۲ نفر از هموطنان‌مان در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود را تسلیت گفته و برای ۱۸ مجروح این حادثه هم آرزوی صحت و سلامتی دارم.

وی بیان کرد: حادثه آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد شهرستان لنگرود واقعاً حادثه تلخ و ناگواری بود. دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی علت حادثه به این محل اعزام شدند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ای که در مسئولیت‌های قبلی داشتم، باید بگویم که از این قبیل حوادث در این کمپ‌ها زیاد تکرار شده، اما هیچ موقع به این گستردگی نبوده است.

قالیباف با بیان اینکه در چرخه ترک اعتیاد و شیوه همکاری بین مؤسسات بخش خصوصی با این مجموعه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید رعایت شود دچار اشکال هستیم، گفت: انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی مجلس با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی در دستورالعمل موجود بازنگری کنند تا از وقوع این حوادث پیشگیری شود.

عدم توجه به نکات ایمنی در مرکز ترک اعتیاد لنگرود

در ادامه جلسه، پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: امروز در لنگرود عزای عمومی اعلام شده، چرا که یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد دچار آتش سوزی شد و ۳۲ نفر از جوانان بی‌گناه که به هر طریقی در دام اعتیاد گرفتار شده بودند و برای زندگی بهتر به اینجا مراجعه کرده بودند، فوت کردند و ۱۷ نفر نیز دچار سوختگی شدند.

وی تاکید کرد: رعایت نکات ایمنی و امکانات پزشکی از الزامات و پروتکل‌هایی است که باید در کمپ‌های ترک اعتیاد رعایت شود، اما متأسفانه بسیاری از این ضوابط در این مرکز رعایت نشده بود. لازم است اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع این حوادث صورت گیرد.