هزینه ۴ میلیاردی تقویت برق در مسکن مهر رشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری صبح یکشنبه طی جلسه‌ای که در راستای بررسی و رفع مشکلات مسکن مهر رشت برگزار شد، اظهار کرد: در این منطقه از ابتدا تا به امروز حدود ۱۷ هزار واحد مسکن در قالب طرح مسکن مهر طی ۲ فاز ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای ۵ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مقرر شده در این شهرستان انجام شود، افزود: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سوی راه و شهرسازی، ۶۰ واحد مسکونی هدف گذاری شده تا در دهه مبارک فجر سال جاری مورد افتتاح و بهره برداری قرار گیرد.

عاشوری با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان از سال گذشته تاکنون برای تقویت برق منطقه مسکن مهر هزینه شده است، ادامه داد: پیگیری‌ها جهت امکان سنجی و برآورد شرایط لازم برای اضافه کردن یک سالن ورزشی به سرانه ورزشی این منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پیگیری و حل مشکلات مربوط به آسفالت معابر، توسعه فضای سبز، روشنایی معابر، تجهیز امکان ورزشی و پارک‌ها و دیگر خدماتی رفاهی و زیر ساختی این منطقه پرجمعیت شهر رشت مورد تاکید مسئولین امر است.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اینکه طرح نهضت ملی یک طرح متقاضی محور است، اضافه کرد: ارائه خدمات مناسب به شهروندان در زمان مقرر از سوی تمام کارگزاران دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی نظام کشور در گرو تأمین مسکن به ویژه برای محرومین و اقشار کم درآمد است، تصریح کرد: تصمیم دولت سیزدهم برای جبران این عقب افتادگی یک تصمیم اساسی و مبتنی بر تعهد دولت برای ساخت مسکن برای محرومین است.

عاشوری ادامه داد: تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد، جوانان و افراد واجد شرایط پنچ گانه، یکی از اهداف دولت سیزدهم است که باید مورد توجه دست اندرکاران امر در این شهرستان قرار گیرد.