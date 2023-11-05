رشد ۷۲ درصدی ارزش صادرات قطعی از گمرکات خراسان جنوبی

حسین کوهگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه امسال کل کالاهای صادراتی خروجی از طریق گمرکات استان از نظر ارزشی ۳۴۳ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۸۵ دلار بوده و از نظر وزنی یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۷۳ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۴۱ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به صادرات قطعی انجام شده از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در طی هفت ماهه امسال افزود: در طی این مدت اظهارنامه کالای صادراتی به ارزش ۹۵ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۱۱ دلار به وزن بالغ بر ۶۷۱ هزار و ۴۸۶ تن تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اضافه کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۲ درصد و از نظر وزن ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کوهگرد یادآور شد: عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت شامل سیمان، روغن سوخت تقطیری، صیفی‌جات، کاشی، مصنوعات پلاستیکی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین عمده این اقلام به کشور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، ارمنستان و قزاقستان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی به صادرات ماده ۱۱۶( کالاهای اظهارشده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان) در طی هفت ماهه امسال اشاره داشت و گفت: کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرکات ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ به ارزش ۲۴۸ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۷۴ دلار و به وزن بیش از ۵۹۰ هزار و ۵۸۷ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کوهگرد ادامه داد: عمده اقلام خروجی موضوع ۱۱۶ شامل سیمان، کاشی و سرامیک، موکت و غیره بوده است.

وی یادآور شد: همچنین در هفت ماهه امسال تعداد ۳ هزار و ۵۵۶ دستگاه کامیون به وزن ۸۰ هزار و ۴۷۵ تن شامل فوفل، لوازم یدکی مستعمل و غیره از کشور ترکیه، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، اندونزی و ویتنام از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون ۳۸ درصد رشد داشته است.