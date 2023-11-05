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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

تغییرات اقلیمی استان را با چالش دسترسی به آب پایدار مواجه کرد

تغییرات اقلیمی استان را با چالش دسترسی به آب پایدار مواجه کرد

یاسوج_ مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی استان را با چالش دسترسی به آب پایدار مواجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید صالحی صبح یکشنبه در جمع مردم «سرفاریاب» افزود: در کهگیلویه و بویراحمد که همه ما مدعی هستیم استان پر آبی است، تغییرات اقلیمی و کاهش شدید منابع آبی باعث شده دسترسی‌ها به آب پایدار با چالش‌هایی روبرو شود.

صالحی تصریح کرد: یکی از تدابیر دولت برای عبور از بحران آبی در استان تخصیص اعتبار ویژه برای مناطق محروم روستایی با عنوان پروژه‌های جهاد آبرسانی بود.

وی افزود: در حدود دو سال اخیر در این بخش بالغ بر ۱۰۲ روستا با جمعیتی بیش از ۲۳ هزار نفر از نعمت آبرسانی پایدار بهره مند شدند.

تغییرات اقلیمی استان را با چالش دسترسی به آب پایدار مواجه کرد

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: با همکاری استاندار و مجموعه بسیج سازندگی توانستیم در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های محرومیت زدایی در میان ۳ استان اول ایران جای بگیریم.

صالحی تصریح کرذ: همین امر هم باعث شد در فاز دوم پروژه‌های محرومیت زدایی برای بیش از ۶۰۰ روستای محروم استان پیش بینی تعریف پروژه و انجام عملیات اصلاحی صورت بگیرد.

وی افزود: در سرفاریاب امروز دو پروژه فعال برای مرمت و مقاوم سازی خط انتقال آب و اصلاح بیش از ۱.۵ کیلومتر از شبکه‌های توزیع آن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و برای جمعیتی بیش از ۱۰۰۰ نفر در حال اجرا است.

صالحی گفت: انتقاداتی در خصوص تصفیه خانه آب این منطقه وجود دارد که گروهی را از تهران دعوت کردیم تا نیاز سنجی ها و تغییرات و اصلاحات لازم برای ارتقا فنی این تصفیه خانه را تدوین و برای اجرا مشخص کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه اکنون هم در مدار است و آب سالم و بهداشتی به مردم می‌رساند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: اولویت تأمین آب با مصارف شرب است، سیاست هم این است که استفاده حداکثری از منابع جاری و روی زمین باشد تا منابع زیرزمینی حراست شوند.

وی افزود: در این منطقه نیز رویکرد ما هم معطوف به همین سیاست است با این تفاوت که در سایر حوزه‌ها و مطالباتی که مردم دارند نیز کمک‌هایی مطابق قانون داشته باشیم.

کد مطلب 5930683

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