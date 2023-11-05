تغییرات اقلیمی استان را با چالش دسترسی به آب پایدار مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صالحی صبح یکشنبه در جمع مردم «سرفاریاب» افزود: در کهگیلویه و بویراحمد که همه ما مدعی هستیم استان پر آبی است، تغییرات اقلیمی و کاهش شدید منابع آبی باعث شده دسترسی‌ها به آب پایدار با چالش‌هایی روبرو شود.

صالحی تصریح کرد: یکی از تدابیر دولت برای عبور از بحران آبی در استان تخصیص اعتبار ویژه برای مناطق محروم روستایی با عنوان پروژه‌های جهاد آبرسانی بود.

وی افزود: در حدود دو سال اخیر در این بخش بالغ بر ۱۰۲ روستا با جمعیتی بیش از ۲۳ هزار نفر از نعمت آبرسانی پایدار بهره مند شدند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: با همکاری استاندار و مجموعه بسیج سازندگی توانستیم در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های محرومیت زدایی در میان ۳ استان اول ایران جای بگیریم.

صالحی تصریح کرذ: همین امر هم باعث شد در فاز دوم پروژه‌های محرومیت زدایی برای بیش از ۶۰۰ روستای محروم استان پیش بینی تعریف پروژه و انجام عملیات اصلاحی صورت بگیرد.

وی افزود: در سرفاریاب امروز دو پروژه فعال برای مرمت و مقاوم سازی خط انتقال آب و اصلاح بیش از ۱.۵ کیلومتر از شبکه‌های توزیع آن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و برای جمعیتی بیش از ۱۰۰۰ نفر در حال اجرا است.

صالحی گفت: انتقاداتی در خصوص تصفیه خانه آب این منطقه وجود دارد که گروهی را از تهران دعوت کردیم تا نیاز سنجی ها و تغییرات و اصلاحات لازم برای ارتقا فنی این تصفیه خانه را تدوین و برای اجرا مشخص کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه اکنون هم در مدار است و آب سالم و بهداشتی به مردم می‌رساند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: اولویت تأمین آب با مصارف شرب است، سیاست هم این است که استفاده حداکثری از منابع جاری و روی زمین باشد تا منابع زیرزمینی حراست شوند.

وی افزود: در این منطقه نیز رویکرد ما هم معطوف به همین سیاست است با این تفاوت که در سایر حوزه‌ها و مطالباتی که مردم دارند نیز کمک‌هایی مطابق قانون داشته باشیم.