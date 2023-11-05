۳۱۸ نفر از اراذل و اوباش استان کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۱۸ نفر از اراذل و اوباشی که اقدام به شرارت، تخریب، نزاع و درگیری می‌کردند با هماهنگی قضائی احضار و ضمن اجرای دستورات قضائی صادره، برخورد لازم با بر هم زنندگان امنیت عمومی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در پی دریافت اخبار متعددی مبنی بر اینکه اراذل و اوباش با قدرت نمایی و مزاحمت‌های خیابانی باعث سلب آسایش و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده‌اند بررسی موضوع را در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان قرار دادیم.

این مقام قضائی با اشاره به برگزاری ۵ طرح غافلگیر کننده و منسجم مقابله با اراذل و اوباش از ابتدای سال جاری تا کنون عنوان کرد: در این عملیات‌ها تعداد ۳۵ قبضه سلاح سرد و ۱۷ قبضه سلاح گرم، مشروبات الکلی و سایر موارد ممنوعه کشف و ضبط گردید.

وی با تأکید بر رصد مستمر تحرکات اراذل و اوباش در فضای حقیقی و مجازی و کنترل اطلاعاتی این افراد اذعان داشت: دستگاه قضائی در برخورد با مخلان نظم و امنیت هیچ‌گونه مماشاتی از خود نشان نمی‌دهد و برخورد با این افراد به صورت مقطعی و محدود به زمان خاصی نیست.

مدعی العموم در استان کرمان ضمن تشکر از مأمورین فراجا به ویژه رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف. ا. ا. کرمان بیان کرد: کارگروهی به محوریت یکی از معاونین دادستان و با عضویت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات تشکیل شده است.

بخشی با تأکید بر عزم جدی در برخورد با افرادی که برای مردم ایجاد ناامنی می‌نمایند، مکانیزم عمل این کارگروه را بیان نمود: هر ماه یک منطقه از شهر در دستور کار کارگروه ویژه قرار می‌گیرد و با جمع‌آوری اطلاعات و ادله کافی، نهایتاً دستور دستگیری و برخورد صادر می‌گردد و در کمترین زمان ممکن به اینگونه جرایم رسیدگی خواهد شد.