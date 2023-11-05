بارش باران و آبگرفتگی معابر در برخی نقاط استان کرمان

حمیده حبیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی باران و آبگرفتگی معابر در برخی نقاط استان کرمان گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در تمام مناطق استان هوا ابری تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: طبق پیش بینی، در برخی ساعات شاهد بارش متوسط باران در برخی نقاط کرمان و آبگرفتگی معابر خواهیم بود.

حبیبی با اشاره به ناپایداری‌های جوی بیشتر در مناطق جنوبی استان کرمان گفت: در این مناطق شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش دمای استان طی هفته جاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته لاله‌زار با منفی یک درجه سانتیگراد سردترین و منوجان با ۳۲ درجه گرم‌ترین مناطق این استان بوده‌اند.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان اظهارداشت: دمای کلانشهر کرمان امروز در خنک‌ترین ساعت هفت درجه سانتیگراد بود و در گرم‌ترین ساعت به ۲۳ درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.