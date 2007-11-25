گزارش البرادعی حاوی نکات مثبت زیادی بود / ایران خواهان ثبات عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسکات پیترسون" که به مدت 11 سال است در روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور درباره ایران مطلب می نویسد در این بازدید در خصوص گزارش جدید "محمد البرادعی" درباره همکاری ایران با آژانس گفت : به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بین المللی، این مثبت ترین گزارش آژانس بین المللی انرژثی اتمی درباره ایران بود، اما با این حال دارای نکات منفی نیز بود.

پیترسون در تشریح دیدگاه خود درباره گزارش البرادعی گفت : هر کشوری بر اساس منافع و دیدگاه های خود این گزارش را تفسیر می کند، آمریکا با تکیه بر نکات منفی آن اعلام می کند که این یک گزارش منفی است و ایران با تکیه بر نکات مثبت آن اعلام می کند که این گزارش مثبت است اما در حالت کلی باید گفت که گزارش البرادعی درباره فعالیت هسته ای ایران گزارشی مثبت بود.

تحلیگر روزنامه کریستین ساینس مونیتور در پاسخ به پرسشی در این خصوص که با توجه به گزارش البرادعی و اختلافهای آمریکا با روسیه و چین آیا واشنگتن می تواند در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل موفق باشد گفت : اگر ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکند احتمال اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه تهران زیاد خواهد بود، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که چین و روسیه و به خصوص چین روابط گسترده ای با ایران دارند و همین امر ممکن است مانع اعمال تحریمهای جدید علیه ایران شود.

پرسش بعدی مهر از این کارشناس آمریکایی درباره کنفراس آناپولیس بود که پیترسون در پاسخ گفت : به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آمریکا این کنفرانس را بسیار دیر برگزار می کند زیرا رسیدن به صلح نیازمند زمان مناسب و تعریف جدید از شرایط است.

پیترسون درباره مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسائل عراق که دور سوم آن در روزهای آینده در بغداد برگزار می شود به مثبت بودن نتایج دورهای قبلی اشاره کرد و گفت : منافع ایران و آمریکا در وجود عراقی با ثبات است و باید گفت ایران خواهان افزایش تنشها در عراق نیست، زیرا این کشور از همسایگان ایران محسوب می شود. از آنجا که این گفتگوها مثبت بوده باید گفت که این مذاکرات باید در بسیاری از موارد گسترش بیابد.