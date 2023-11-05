نصب روزشمار ریسک مدیریت شهری تبریز برای افزایش اعتماد عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌ریزی، انسجام کاری و استمرار نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهر از شاخص‌های مهم توسعه، عمران و آبادانی جوامع بشری است که این امر توأم با ایجاد تعهد در انجام تکالیف و تعهدات، افزایش رضایت عمومی شهروندان از مدیریت شهری به عنوان پیشانی حاکمیت را در پی دارد.

تعیین زمان مشخص برای تکمیل پروژه‌های شهری و تلاش در راستای تحویل به موقع آن، گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی امور و افزایش اعتماد عمومی مردم است.

نصب روزشمار ریسک مدیریت شهری

ششم شهریور سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند: "برای وعده روزشمار معیّن کنید؛ تخمین بزنید یک کاری که میگویید این کار را خواهم کرد چه مدّتی طول خواهد کشید و روزشمار معیّن کنید و دانه‌دانه تعقیب کنید."

مدیریت شهری تبریز با توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری در تعیین زمان برای وعده‌ها، نصب روزشمار تکمیل پروژه‌های شهری را آغاز کرد. پروژه‌هایی که چندین سال متوالی موجب افزایش ترافیک شهری و آلودگی هوای تبریز شده و نارضایتی شهروندان را به همراه داشت.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در این باره می‌گوید: نصب روزشمار اتمام پروژه‌های مهم عمرانی، گامی در جهت شفافیت عمرانی است که این اقدام با هدف جلب اعتماد بیشتر شهروندان به مجموعه شهرداری انجام می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اعتماد عمومی یکی از موضوعات مهمی است که تبدیل به نقطه قوت ما شده است.

هوشیار خاطرنشان می‌سازد: نصب روزشمار در پروژه‌های سطح شهر اگرچه شاید یک ریسک بود، اما در ۱۳ پروژه روزشمار نصب کردیم تا بر اساس آن، پروژه را اجرا کنیم.

پس از اجرای طرح نصب روزشمار تکمیل پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری تبریز، و تسری این موضوع به دیگر کلانشهرهای کشور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز در نظارت ستادی از وزارت راه‌وشهرسازی گفته بود: برای اجرای همه پروژه‌ها زمان بگذارید و تابلو بزنید. هم مردم و ناظران نظارت کنند و هم مدیران مراقب باشند که از زمان معین عبور نکنند.

نصب روزشمار و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و جدید شهرداری تبریز، اعتماد از دست رفته مردم به مدیریت شهری را بازگرداند. تعهد به وعده و تحقق تکمیل پروژه‌ها در موعد مقرر موجب واکنش مثبت عضو شورای اسلامی شهر به شهردار تبریز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رسول برگی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در این باره می‌گوید: همت مضاعف مجموعه شهرداری منجر به اتمام پروژه‌های عمرانی شهر می‌شود.

وی اضافه می‌کند: شهردار تبریز و همکاران وی نشان دادند انصافاً صادق الوعده هستند و در کنار این موضوع پروژه‌های تکمیل‌شده را به دست همشهریان عزیز افتتاح می‌کنند.

وی معتقد است: شهردار فعلی تبریز قفل زنگ زده شهر را باز کرده، زیرا به هر قولی که داده، عمل کرده است. برای همین امر از شهردار صادق الوعده حمایت می‌کنیم.

نصب روزشمار و سرعت‌بخشی در اجرای پروژه

دیدگاه شهروندان در مورد عملکرد مدیریت شهری و اعمال نظر آنها همواره یکی از دغدغه‌های شهرداری تبریز بوده و در این باره چندین بار فراخوان داده است.

طبق نظرسنجی به عمل آمده از سوی رسانه‌های محلی تبریز نصب تابلوی روزشمار افتتاح در پروژه‌های عمرانی، باعث سرعت‌بخشی در اجرا می‌شود.

بر اساس این نظرسنجی که در صفحات اجتماعی پایگاه‌های خبری تبریز صورت گرفته است، سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها، مهمترین تأثیر نصب تابلوی روزشمار افتتاح در پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری تبریز است.

دیدگاه خبرنگاران تبریز در مورد نصب روزشمار؛ از جلب اعتماد عمومی تا شفاف‌سازی

خبرنگاران رکن اساسی توسعه جوامع و چشم بیدار مردم در حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی و سیاسی هستند. طبیعتاً دیدگاه آنها در مورد اقدام مدیریت شهری در نصب روزشمار، کمک شایانی در افزایش اعتماد عمومی خواهد کرد.

محمدامین خوش‌نیت روزنامه‌نگار تبریزی، نصب تابلوهای روزشمار در پروژه‌های عمرانی تبریز را اقدام بسیار ارزشمندی دانسته و می‌گوید: جای نصب روزشمار پروژه‌ها در شهر تبریز خالی بود که برای اولین بار در مدیریت شهری جدید به کار گرفته شده و با افتتاح به موقع پل ارتش و مقبره الشعرا به طور قطع می‌توان گفت جرقه‌های اعتمادسازی زده شده و جا دارد از مدیریت شهری به خاطر زمان سنجی، نکته سنجی و توجه به مطالبات شهروندان قدردانی کرد.

پویا خوش‌پیمان، خبرنگار تبریزی نیز معتقد است: تا جایی که به یاد دارم در مدیریت‌های قبلی، تابلوی روز شمار نصب نمی‌شد و این ابتکار شهردار تبریز به زعم بنده اتفاق خوب و مبارکی برای شهر و شهروندان است البته به شرطی که نصب روزشمار باعث کاهش کیفیت در فعالیت عمرانی نشود و بازرسی‌های مستمر نیز از روند اجرای پروژه انجام گیرد.

مهرداد خوشکار مقدم، فعال رسانه‌ای نیز می‌گوید: نصب تابلوهای روزشمار در پروژه‌های عمرانی تاکنون در تبریز انجام نیافته بود و بازدیدهای مستمر و نظارت بر مراحل اجرایی پروژه‌ها توسط شهردار تبریز منجر به افتتاح پروژه‌های عمرانی در موعد مقرر شد که این به خودی خود اعتماد در جامعه را رقم می‌زند.

نصب روزشمار تکمیل پروژه‌های عمرانی علاوه بر تسریع عملیات اجرایی و شفاف‌سازی امور، افزایش اعتماد عمومی به نهاد شهرداری تبریز به عنوان مجموعه‌ای خدمتگزار را موجب خواهد شد. در این بین نباید از کیفیت انجام کار نیز غافل شده و سرعت اجرای پروژه را فدای کیفیت کار کرد.