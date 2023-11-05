۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

با مصوبه مجلس؛

یارانه نفت ‌و گاز معادن کاهش می‌یابد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت ‌و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۲۲ به این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، به گونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.‌

آئین‌نامه اجرایی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 5930694
زهرا علیدادی

