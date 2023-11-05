به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای فضای مجازی استان که در سالن جلسات شهید ملکشاهی استانداری ایلام برگزار شد، گفت: از حضور حماسی دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در راستای خلق حماسه و حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه به عنوان روز ملی مقابله با استکبار جهانی است، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود، افزود: اسرائیل با کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم غزه و فلسطین، بار دیگر کینه استکباری جهانی با پشتیبانی آمریکای جنایتکار را نمایان کرد.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی یکی از شوراهای مهم است که تصمیمات گرفته شده در این شورا در زندگی مردم تاثیرگذار است.

وی اظهار کرد: فضای مجازی، فضایی غیرقابل انکار است و امروز مردم دنیا این ساز و کار را به عنوان ساز و کار اولیه زندگی خودشان می‌بینید.

بهرام‌نیا افزود: این فضا همانند یک شمشیر دو لبه است که باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی به عنوان یک برنامه راهبردی در دستور کار قرار گیرد چرا که امروز فضای مجازی به بخش بزرگی از زندگی مردم تبدیل شده است.

استاندار ایلام با بیان اینکه جنگ امروز دنیا، جنگ سایبری است، افزود: آموزش و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در سطح استان بسیار مهم است که این دو حوزه باید تقویت شود.

نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: هر سازمانی به صورت متمرکز از مرکز اعتباراتی دارد که باید از این اعتبارات در زمینه تقویت و تأمین زیرساخت‌های لازم در ادارات و دستگاه‌های اجرایی مربوطه استفاده کند و کمبود اعتبار نباید بهانه‌ای باشد برای ادارات در راستای عدول از وظایف سازمانی در حوزه فضای مجازی و امنیت سایبری تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش باید در سطح جامعه به ویژه در سطح مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: اعلام کردیم که مدیران از رسانه‌ها و فضای مجازی شکایتی نداشته باشد ولی این موضوع مجوزی نباشد که اگر خلاف موضوعی روشن شد مدیران از حق و حقوق خود دفاع نکنند.

بهرام‌نیا با تأکید بر فراگیری سواد رسانه بعنوان یک اصل اساسی در عصر دیجیتال گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه فضای مجازی تکلیف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده لذا عملکرد دستگاه‌ها در حوزه فضای مجازی مورد رصد قرار می‌گیرد و بعنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دیده می‌شود.