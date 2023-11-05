دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از خدمات سربازی در مدارس متنفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی جلال صبح یکشنبه در نشست تخصصی کارگروه نظام وظیفه در راستای تشریح وضعیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: گذراندن دوره مقدس خدمت سربازی یکی از ضرورت‌های مورد نیاز برای جوانان است که آنان را فارغ از آمادگی‌های نظامی برای زندگی نیز آماده می‌کند.

وی عنوان کرد: اما این دوره مقدس خدمت سربازی در گروه‌هایی تبدیل به یک حالت و یا نوعی دیگر از خدمت می‌شود مانند دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که به جای آن متعهد به خدمت در مدارس و کلاس درس در یک بازه زمانی مشخص می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: باید با همکاری مجموعه نیروی انتظامی به‌ویژه حوزه نظام وظیفه قوانین و مقررات جاری برای اجرای این امر بخوبی پیاده شود؛ تا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که معلمان آینده این کشور هستند از این امر بخوبی منتفع شوند.

وضعیت نظام وظیفه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تعیین تکلیف شود

مسئول حوزه نظام وظیفه نیروی انتظامی استان کردستان هم در سخنانی عنوان کرد: ما خوشحالیم که خدمتگذار مردم و بخصوص قشر جوان هستیم که این یک موهبتی است که انشاالله به خوبی از این فرصت استفاده کنیم.

عزیزی عنوان کرد: جلسه امروز که با مجموعه پیشرو و طلایه‌دار آموزش و پرورش هست و سعی خواهیم کرد در سطح و تراز این نهاد مقدس مطالب را تشریح کنیم که مورد استفاده قرار گیرد.

مسئول نظام وظیفه استان افزود: با توجه به اینکه این جلسه در خصوص تعیین تکلیف دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هست باید وضعیت آنان در بحث نظام وظیفه مشخص شود تا در ادامه روند تحصیل و اشتغال برای آنان مشکلی پیش نیاید.

عزیزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات اجتماعی در بخش‌های مختلف منوط به داشتن کارت پایان خدمت است بنابراین طوری برنامه‌ریزی شود که این تعیین تکلیف در یک بازه زمانی کوتاه انجام شود.

وی گفت: ما در مجموعه انتظامی استان نیازمند تعامل گسترده و مستمر با مجموعه آموزش و پرورش هستیم تا در انجام فعالیت‌های مشترک تسریع صورت پذیرد.

در این نشست معاونان توسعه منابع و آموزش متوسطه در خصوص مواردی همچون تشریح قوانین نظام وظیفه هم برای دانش‌آموزان پسر سال‌های آخر تحصیل و دانشجویان جدیدالورود و نیز همکاری‌های مستمر با مجموعه آموزش و پرورش مطالبی را بیان کردند.