دومین نشست بررسی موسیقی ردیف برگزار می شود

مدیر اجرایی سلسله نشست های موسیقی ردیف دستگاهی ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : بخش اول این نشست به سخنرانی داریوش طلایی اختصاص دارد و پس از آن بهاره فیاضی قطعاتی را به صورت تکنوازی تار اجرا خواهد کرد و در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

احمد رضاخواه درباره هدف از برگزاری این نشست های تخصصی گفت : فراهم آوردن محیط مناسب برای برقراری ارتباط نزدیک بین هرجویان موسیقی با استادان و صاحبان فن و همچنین اجرای موسیقی با توجه به ارزش های این هنر از جمله اهداف برگزاری این نشست ها است.

لازم به ذکر است نشست پژوهشگران موسیقی ایران اولین چهارشنبه هرماه در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار خواهد شد و تاکنون نشست مجید کیانی برگزار شده است و در نشست های بعدی داریوش پیرنیاکان و علی اکبر شکارچی سخنرانی خواهند کرد.