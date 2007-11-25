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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

دومین نشست بررسی موسیقی ردیف برگزار می شود

دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های پژوهشگران موسیقی دستگاهی با عنوان "جایگاه موسیقی ردیف دستگاهی در یک دهه اخیر" چهارشنبه 7 آذرماه ساعت 17 در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می شود.

مدیر اجرایی سلسله نشست های موسیقی ردیف دستگاهی ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : بخش اول این نشست به سخنرانی داریوش طلایی اختصاص دارد و پس از آن بهاره فیاضی قطعاتی را به صورت تکنوازی تار اجرا خواهد کرد و در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

احمد رضاخواه درباره هدف از برگزاری این نشست های تخصصی گفت : فراهم آوردن محیط مناسب برای برقراری ارتباط نزدیک بین هرجویان موسیقی با استادان و صاحبان فن و همچنین اجرای موسیقی با توجه به ارزش های این هنر از جمله اهداف برگزاری این نشست ها است. 

لازم به ذکر است نشست پژوهشگران موسیقی ایران اولین چهارشنبه هرماه در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار خواهد شد و تاکنون نشست مجید کیانی برگزار شده است و در نشست های بعدی داریوش پیرنیاکان و علی اکبر شکارچی سخنرانی خواهند کرد. 

 

کد مطلب 593072

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