۳۵ ایستگاه ورزش صبحگاهی در زنجان فعال است

محمدکریم رحیمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان فعال است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت پرداختن به ورزش صبحگاهی و ارتقای نشاط و سلامتی آحاد جامعه به واسطه روی آوردن به این ورزش، بنا داریم تعداد این ایستگاه‌ها را در زنجان افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه گسترش ورزش همگانی در استان یک اصل اساسی بوده و به همین خاطر بنا داریم همه زیرساخت‌ها را برای توسعه ورزش همگانی در حد امکان فراهم کنیم، افزود: بی‌تردید با توجه به اینکه جامعه آماری ورزش‌های همگانی بسیار گسترده است، به همین خاطر نمی‌توان تحقق توسعه ورزش‌های همگانی را در عملکرد یک هیأت محدود کرد.

رحیمی زاده با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید برای توسعه ورزش همگانی پای کار باشند، ادامه داد: یکی از برنامه‌های جدی این هیأت برای توسعه ورزش‌های همگانی، افزایش تعداد ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی است تا بتوان با این رویکرد جمعیت زیادی را به سمت ورزش صبحگاهی سوق و زمینه را برای توسعه یکی از رشته‌های ورزش همگانی فراهم کرد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان زنجان خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی استان این است که در حد توان خود سالن‌های ورزشی را که بلااستفاده مانده است، در اختیار این هیأت قرار دهند تا بتوانیم جامعه آماری بیشتری را ترغیب به حضور در این عرصه کنیم و بی‌تردید ماحصل این کار متوجه همه آحاد جامعه خواهد شد.

رحیمی‌زاده با یادآوری اینکه در خصوص مربی ورزش صبحگاهی هیچ‌گونه مشکلی نداریم و قادر هستیم برای اماکنی که به منظور انجام این ورزش تعریف شده است، مربی در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که همه خدماتی که در این عرصه به مردم ارائه می‌شود به صورت رایگان باشد تا همه هم‌استانی‌ها بتوانند بدون دغدغه از آن استفاده و بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، یکی از برنامه‌های این هیأت در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز شاهد برگزاری مطلوب این رویداد در استان زنجان بودیم که امیدواریم بعد از این نیز شاهد همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری پربار این رویداد نشاط‌آفرین در استان باشیم.