ضرورت توجه رسانه های قم به تولید آثاری با نگاه نقادانه و سازنده

مهدی توکلیان روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسانگی، رسالت راویانی است که در هر عصر و دورانی روایتگر واقعیت‌ها و بیان کننده دردها و شادی‌ها بوده‌اند و از عصر کاغذی تا دوران دیجیتال با قلم و دوربین‌های خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند و خالصانه و عاشقانه راهگشای مردم و واسطه گفتمان مدیران و مردم بوده‌اند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم بیان داشت: گروهی از فعالان فرهنگی قریب یک قرن تلاش در عرصه روشنگری و آگاه سازی را مهم‌ترین وظیفه خود دانسته و همراه، همیار و همکار گروه‌ها و بخش‌های دولتی و نیمه دولتی و مردمی بوده‌اند.

وی افزود: رسانه نگارانی که همراهان بی ادعای روزهای سخت و مبارزه از نخستین روزهای انقلاب تا هشت سال دفاع مقدس بوده و همراهان همیشگی سربازان وطن که گاهی در سنگرها و خاکریزهای مناطق نظامی و زمانی در سنگرهای دفاعی با قلم و دوربین خود ورای روزمرگی‌های سیاسی؛ روایتگر واقعیت‌ها و حقیقت‌ها بوده‌اند، خبرنگاران و عکاسانی که در مشایعت و همراهی با سربازان وطن در هیچ زمینه کوتاهی نکرده و مجدانه و مشتاقانه به روشنگری و وظیفه ذاتی خود ساعی بوده و مجاهدانه تلاش کرده‌اند تا سهم خود را نسبت به مردم ادا کنند.

هزاره جدید نیازهای اطلاعاتی و دانشی خود را در بستر رسانه جستجو می‌کند

این روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای با بیان اینکه هرچند رسانه در بستر تاریخی خود دستخوش تغییرات و تحولات وسیعی شده است که آن را با حوزه‌های فناوری‌های نوین و فضای چند رسانه‌ای گره زده است افزود: هزاره جدید با رویکرد ارتباط محور خود؛ نیازهای اطلاعاتی و دانشی خود را در بستر رسانه جستجو می‌کند و با این توصیف، نهادینه شدن ارتباطات چند وجهی درون صنفی، بیشتر از پیش لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.

توکلیان با بیان اینکه سواد رسانه‌ای امروز، به دنبال مقابله با کارکردهای رسانه‌های بزرگ غالب است که هدف آنها تأمین هژمونی فرهنگی، تعمیم فلسفه سیاسی و حفظ قدرت‌هایی است که خود این رسانه‌ها محصول آنها هستند افزود: به همین دلیل ضرورت توجه به اصحاب رسانه بیش از پیش باید مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در زمانه‌ای که غول‌های تکنولوژی و رسانه‌ای دنیا با ترکیب فضای سایبر و فضای تلویزیون‌های بین المللی (ماهواره) به رسانه‌های صوتی و تصویری تعاملی دست یافته‌اند و امید دارند با عرضه گسترده آن به بازارهایی نظیر ایران، رسانه‌هایی ترکیبی با سطح انتشار فراگیر را در اختیار بگیرند که در قالب آن مخاطبان ایرانی، با سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ جهان و برنامه‌های در حال پخش، ارتباط گرفته، ضمن تهیج دیگر مخاطبان به برقراری ارتباط و ابراز عقیده، گردانندگان را در تولید برنامه‌هایی پربیننده‌تر همراهی کنند، بر دشواری فعالیت فعالان رسانه‌ای افزوده است و تلاش می‌کنند تا دموکراتیک شدن رسانه‌ها جلوگیری کنند.

وی عنوان داشت: ظهور مخاطبان انتخابگر، مخاطبان تأثیرگذار، مخاطبان حاضر و در آینده نزدیک با حضور «مخاطب _ رسانه ها» که مخاطبینی با دایره تعریفی رسانه‌های جمعی هستند، رسالت رسانه‌ای ها را در روند رو به رشد رسانه‌ها در حرکت استحاله فرهنگی برای ایران اسلامی سخت کرده است و لذا وظیفه متولیان فرهنگی و نهادهای مرتبط است تا با تکریم واقعی فعالان رسانه‌ای در طول ایام سال به تلاش و همت این جهاد گران بی ادعای حوزه فرهنگ توجه کنند تا در برابر تلاش خصمانه دشمن که به از بین بردن اعتقادات و مرزبندی‌های رفتاری و اخلاقی جامعه ایرانی همت گماشته‌اند بتوانند تلاشی در خور و شأن ایران اسلامی را از خود نشان داده و به نقش خود اهمیت بیشتری دهند تا تلاش جنگ نرم دشمنان را خنثی کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم بیان داشت: تعامل خردمندانه با خردورزان رسانه‌ای استان از جانب خانه مطبوعات استان قم که وظایف فرهنگی و اجتماعی نیز بر عهده دارد و تأکید به این نکته که نگاه نهادهای مدیریتی به رسانه‌های محلی نگاه شریک و همکار فرهنگی است؛ این خود نوعی تلاش برای دستیابی به الگویی مناسب در تعامل مدیریت کلان استان با رسانه‌هاست.

وی بیان داشت: جشنواره‌های حوزه رسانه و فعالیت‌های فرهنگی به عنوان فرصت‌های رسانه‌ای زمینه‌های حضور یا انجام کار برای صاحب پیام، مخاطب و پیام را در رسانه و رسانگی شامل می‌شود که به طور خلاصه شامل رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری و آمیخته است و به طور حتم تشکیل نهادهای متمرکز و هدفمند با حضور فعالان عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، با گرایشات گوناگون و گسترش یافته، منجر به معرفی و شناسایی گسترده و عمیق‌تر روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان مطبوعاتی و هنرمندان و اندیشمندان، تسهیل در امر مراجعه به آثار هنری و فرهنگی و ارتباط با صاحبان آثار، رونق روز افزون کارکردهای فرهنگی و هنری و روشمند شدن نظام ارزش‌گذاری بر آثار و محصولات بر میبنای تلاش فعالان رسانه‌ای در این عرصه می‌گردد.

توجه به نقد و انتقاد موضوع مهمی است

وی با بیان اینکه توجه به نقد و انتقاد موضوع مهمی است بیان داشت: امید می‌رود سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم آثاری را به داوری گذارد که نگاهی انتقادی و منطقی به مسائل گوناگون استان دارند تا با این ویژگی ارزشمندی به پرورش فرهنگ نقد سالم و سازنده و پرسشگری در رسانه‌ها و مدیریت استان بالا رود.

روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای ابراز داشت: جلب مشارکت عموم اصحاب رسانه و ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه همراه با رعایت موازین حرفه‌ای از فعالان رسانه‌ای استان در جهت آموزش همه جانبه شهروندان و مخاطبان و کمک به ارتقای سطح سواد رسانه‌ای عموم مردم می‌تواند یکی از اهداف پر فایده این جشنواره باشد.

وی ادامه داد: توجه به روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که به صورت تخصصی در حوزه شهر و مسائل فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کنند به نظر در چنین جشنواره‌ای باید بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

توکلیان با بیان اینکه نقش رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جایگاه این ابزار ارتباطی را از سطح یک وسیله صرفاً اطلاع‌رسان فراتر برده است افزود: امروز و در عصری که با حاکمیت آگاهی و دانایی تعریف می‌شود، رسانه‌ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری و چند رسانه‌ای کارکردی مهم و محوری در ارتقای دانش عمومی و هدایت افکار ایفا می‌کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم ادامه داد: رسانه‌ها، در عین حال با ارائه تصویری روزآمد و موشکافانه از مسائل جامعه مسئولین و برنامه‌ریزان را در شناخت وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … کمک نموده و به این ترتیب منبع اطلاعاتی ارزشمند و مشاوران قابل اعتماد برای آنان محسوب می‌شوند.

روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای با بیان اینکه اطلاع‌رسانی صادقانه، نقد منصفانه، تلاش برای ایجاد و توسعه مشارکت جمعی و اثرگذاری بر رفتار و نگرش مردم از دیگر کارکردهای مهم رسانه‌های جمعی است افزود: با توجه به نقش وسایل ارتباط جمعی در انعکاس مسائل مختلف مورد نیاز مخاطبان و ارائه راهبردهای ارزشمند در این زمینه، ایجاد سازوکاری مناسب برای ترغیب و تشویق اصحاب رسانه و معرفی آثار رسانه‌ای برتر در سطح استان به ایفای نقش و کارکرد رسانه‌ها به شکلی بهتر و مؤثرتر کمک می‌کنند.