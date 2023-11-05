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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی لرستان:

۲۰۸ هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی لرستان اضافه شد

۲۰۸ هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی لرستان اضافه شد

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ۲۰۸ هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی این استان اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در مراسم کلنگ‌زنی ۲۴ واحد کارگاهی و عملیات اجرایی فاز توسعه شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد، اظهار داشت ۴۲۰ میلیارد تومان برای ۹۸ پروژه در سطح ۲۰ شهرک صنعتی استان پیمان‌سپاری شده که عدد بی‌سابقه‌ای است و در سال گذشته رتبه نخست شهرک‌سازی را در کشور داشتیم.

وی بیان داشت: در حوزه برق در یک‌ساله گذشته ۷۲ مگاوات پیمان‌سپاری شده، در حوزه آب ۳۵۰ لیتر بر ثانیه آب اضافه شده، در حوزه گاز تمامی شهرک‌های صنعتی استان دارای گاز هستند و در این مدت ۵۰ هزار مترمکعب گاز اضافه شده، در بخش مخابرات و فیبر نوری تمامی شهرک‌ها تکمیل شده و یا قرارداد منعقد شده و در ارتباط با آسفالت نیز نهضت آسفالت شروع شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، ادامه داد: ۲۰۸ هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده و امروز در شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد عملیات آسفالت با اعتبار هفت میلیارد تومان اجرایی شد، همچنین عملیات اجرایی فاز توسعه این شهرک آغاز شد و در نهایت ایجاد مجتمع‌های کارگاهی که در سطح استان ۱۰۸ واحد هستند و سهم این شهرک ۲۴ واحد است که در مقیاس کوچک ساخته خواهند شد.

کد مطلب 5930741

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