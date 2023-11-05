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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان:

تامین مالی را از طریق بازار سرمایه پیگیری کنید

تامین مالی را از طریق بازار سرمایه پیگیری کنید

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: تامین مالی جدید و سرمایه‌گذاری‌ها را باید از طریق بازار سرمایه، کارهای مشارکتی و زنجیره ارزش دنبال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن‌زاده ظهر یکشنبه در نشست بازاندیشی مسائل و چالش‌های سرمایه‌گذاران بخش گردشگری گفت: صنعت گردشگری یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان کرمان محسوب می‌شود که شناخت و معرفی ظرفیت‌های آن، نخستین گام برای رونق این صنعت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به مشکلات بانکی مطرح شده از سوی فعالان حوزه گردشگری بیان کرد: تأمین مالی باید از طریق بازار سرمایه، کارهای مشارکتی و زنجیره ارزش انجام شود.
حسن‌زاده افزود: مشکلات زیرساختی طرح‌های گردشگری در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود و در ارتباط با تسهیلات نیز براساس اعتباراتی که به استان لحاظ شده و اولویت طرح‌ها در تبصره ۱۸ مورد حمایت قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5930757

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