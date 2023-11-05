به گزارش خبرگزاری مهر، فردین بلوچی، در جلسه مدیران معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون، با تاکید بر به روزرسانی دستورالعمل‌های شبکه ملی خونرسانی، گفت: ضروری است استان‌هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان از نظر تأمین ذخایر خون و حمایت در شبکه ملی خونرسانی در موقعیت اطمینان بخشی قرار گیرند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به اهمیت حضور تیم‌های سیار در مناطقی که دسترسی به مراکز اهدای خون ندارند، افزود: با برودت هوا و آغاز بارش‌ها، رفت و آمد شهروندان سخت می‌شود و مراجعه به مراکز اهدای خون کاهش می‌یابد، به همین دلیل ضرورت دارد تا تیم‌های سیار با اطلاع رسانی مناسب در مراکزی که ظرفیت مناسبی برای اهدای خون دارند حضور یابند و پتانسیل مناطق فاقد مرکز اهدای خون نادیده گرفته نشود و لازمه این موضوع یک برنامه دقیق و منظم برای حضور این تیم‌ها است.

وی با اشاره به اقلیم‌های متفاوتی که در سطح کشور وجود دارد، گفت: با مدیریت تهیه و توزیع خون در شبکه ملی، از ظرفیت استان‌هایی که هم اکنون دارای آب و هوای مساعدی هستند باید برای تأمین خون استان‌هایی که با برودت هوا و نزولات جوی مواجه هستند، استفاده شود تا ذخایر خون در همه کشور به خوبی مدیریت شود.

بلوچی با اشاره به فرهنگسازی برای اهدای خون خصوصاً بین بانوان و جوانان، افزود: با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مداوم و دقیق باید مردم را به اهمیت و ضرورت اهدای خون به عنوان تنها درمان بسیاری از بیماران، واقف کرد تا به جمع اهدا کنندگان بپیوندند.