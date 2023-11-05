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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دستگاه‌های اجرایی مکلف به تکمیل پایگاه اطلاعات خود شدند

دستگاه‌های اجرایی مکلف به تکمیل پایگاه اطلاعات خود شدند

با تصویب مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه مکلف به تکمیل پایگاه اطلاعات خود تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (چ) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هر گونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

کد مطلب 5930765
زهرا علیدادی

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