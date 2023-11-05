به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (چ) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هر گونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.