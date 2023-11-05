به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه همایش نظری معارف جنگ با اشاره به آخرین دستاوردهای نیروی دریایی گفت: بخشی از این دستاوردها همزمان با هفتم آذر و بخشی نیز در زمان‌های خاص رونمایی می‌شود.

وی از رونمایی و الحاق ناوشکن دیلمان به دریای خزر خبر داد و افزود: همچنین در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های موشکی، پهپادی و اقتداری نظام در عرصه‌های اقیانوس‌های جهان، ناوشکن‌ها و شناورهایی جدید الحاق می‌شود.

بیستمین دوره نظری معارف جنگ با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس نظیر امیر ناصر آراسته در دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر آغاز شد. این دوره تا پایان هفته ادامه دارد.