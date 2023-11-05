  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد؛

الحاق ناوشکن‌های جدید اقتدارآفرین در عرصه دریا و اقیانوس‌ها

الحاق ناوشکن‌های جدید اقتدارآفرین در عرصه دریا و اقیانوس‌ها

نوشهر- فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از الحاق ناوشکن های جدید در حوزه اقتداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقیانوس ها و دریاها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه همایش نظری معارف جنگ با اشاره به آخرین دستاوردهای نیروی دریایی گفت: بخشی از این دستاوردها همزمان با هفتم آذر و بخشی نیز در زمان‌های خاص رونمایی می‌شود.

وی از رونمایی و الحاق ناوشکن دیلمان به دریای خزر خبر داد و افزود: همچنین در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های موشکی، پهپادی و اقتداری نظام در عرصه‌های اقیانوس‌های جهان، ناوشکن‌ها و شناورهایی جدید الحاق می‌شود.

بیستمین دوره نظری معارف جنگ با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس نظیر امیر ناصر آراسته در دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر آغاز شد. این دوره تا پایان هفته ادامه دارد.

کد مطلب 5930775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها