به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز یکشنبه در دیدار با مدیرکل پست لرستان با بیان اینکه «جی‌نف» یکی از زیرساخت‌های مهم شهر هوشمند است، اظهار داشت: اجرایی‌شدن پروژه «جی‌نف» از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه می‌تواند جهش بزرگی در نحوه خدمات دولت و هوشمندسازی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در زمینه جمع‌آوری دیتاهای لازم باید کارگروهی تشکیل شود و تمامی اعضا باید همکاری‌های بهینه در تکمیل اطلاعات موردنیاز از جمله نقشه‌های به‌روز شده شهرها و روستاهای استان را با اداره کل پست استان داشته باشند.

بنابراین، گزارش، «جی نف» یک پایگاه‌داده اطلاعاتی است که آدرس تمام ساختمان‌ها و واحدهای مکانی موجود در شهرها و روستاهای کشور را استانداردسازی و ژئوکد می‌کند، با نصب پلاک‌های هوشمند تمام اطلاعات خدمات دولت الکترونیک سازمان‌ها روی QR قرار می‌گیرد و هر شهروندی هر خدماتی از هر سازمانی را از هر مکانی که بخواهد بر اساس کد روی پلاک نصب شده بر سر درب منزل می‌تواند دریافت کند.