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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

لزوم عملیاتی‌شدن پروژه «جی نف» شهر هوشمند در لرستان

لزوم عملیاتی‌شدن پروژه «جی نف» شهر هوشمند در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان بر لزوم عملیاتی‌شدن پروژه «جی نف» در قالب شهر هوشمند در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز یکشنبه در دیدار با مدیرکل پست لرستان با بیان اینکه «جی‌نف» یکی از زیرساخت‌های مهم شهر هوشمند است، اظهار داشت: اجرایی‌شدن پروژه «جی‌نف» از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه می‌تواند جهش بزرگی در نحوه خدمات دولت و هوشمندسازی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در زمینه جمع‌آوری دیتاهای لازم باید کارگروهی تشکیل شود و تمامی اعضا باید همکاری‌های بهینه در تکمیل اطلاعات موردنیاز از جمله نقشه‌های به‌روز شده شهرها و روستاهای استان را با اداره کل پست استان داشته باشند.

بنابراین، گزارش، «جی نف» یک پایگاه‌داده اطلاعاتی است که آدرس تمام ساختمان‌ها و واحدهای مکانی موجود در شهرها و روستاهای کشور را استانداردسازی و ژئوکد می‌کند، با نصب پلاک‌های هوشمند تمام اطلاعات خدمات دولت الکترونیک سازمان‌ها روی QR قرار می‌گیرد و هر شهروندی هر خدماتی از هر سازمانی را از هر مکانی که بخواهد بر اساس کد روی پلاک نصب شده بر سر درب منزل می‌تواند دریافت کند.

کد مطلب 5930792

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