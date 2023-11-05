بهره برداری از پروژه «پلاتو دهدشت» تا پایان سال ۱۴۰۳

اسماعیل کیهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه سالن نمایش دهدشت قریب به چهار سال راکد بود که با تلاش مسئولین استانی و شهرستانی فعال شد.

وی تصریح کرد: هرچه در حوزه فرهنگ و هنر هزینه کنیم، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

کیهان با تقدیر از پیگیری‌های مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیر شهرستان افزود: با توجه به مدت زمان محدودی که پیمانکار شروع بکار کرده پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی در حدود ۵۰ درصد دارد.

کیهان خاطر نشان کرد: این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسیده و مورد استفاده جامعه هدف قرار خواهد گرفت.