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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

رئیس دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

بهره برداری از پروژه «پلاتو دهدشت» تا پایان سال ۱۴۰۳

بهره برداری از پروژه «پلاتو دهدشت» تا پایان سال ۱۴۰۳

دهدشت_ رئیس دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه سالن نمایش «پلاتو» شهر دهدشت تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید.

اسماعیل کیهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه سالن نمایش دهدشت قریب به چهار سال راکد بود که با تلاش مسئولین استانی و شهرستانی فعال شد.

وی تصریح کرد: هرچه در حوزه فرهنگ و هنر هزینه کنیم، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

کیهان با تقدیر از پیگیری‌های مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیر شهرستان افزود: با توجه به مدت زمان محدودی که پیمانکار شروع بکار کرده پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی در حدود ۵۰ درصد دارد.

کیهان خاطر نشان کرد: این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسیده و مورد استفاده جامعه هدف قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5930809

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