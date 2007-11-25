اسامی نمایندگان بی نظم مجلس اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، مجلس شورای اسلامی صبح امروز جلسه علنی خود را بدون داشتن حد نصاب تعداد نمایندگان (194 نماینده ) آغاز کرد .

جلسه گذشته یعنی روز چهارشنبه هفته پیش نیز مجلس به دلیل نرسیدن به حد نصاب در ساعت 8 و 45 دقیقه شروع بکار کرد و به همین علت نیز در ساعت 10 و 45 دقیقه به کار خود پایان داد.

حداد عادل در جلسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود اسامی غائبان و تاخیرکنندگان غیر مجاز به مطبوعات داده خواهد شد اما در پایان آن جلسه اعلام شد که این لیست آماده نشده است.

بنابراین اسامی نمایندگان غایب و تاخیر کنندگان غیر مجاز روز چهارشنبه، در پایان جلسه علنی امروز قرائت شد.

بر اساس این گزارش غایبان جلسه علنی امروز عبارت بودند از : مسعود امینی نماینده نی ریز، باغبانیان نماینده نطنز، بلوکیان نماینده کاشمر، پشنگ نماینده خاش، حبیبی نماینده خمین، حکیمی نماینده رودبار، رجب رحمانی نماینده تاکستان، زمانی نماینده ملایر ، شاهرخی نماینده پلدختر ، شعبانی نماینده سنندج، آشوری نماینده فومن، عطار زاده نماینده بوشهر، قاسم زاده نماینده بابل، قمی نماینده پاکدشت ، محمد کریمیان نماینده سردشت، غفوری فرد نماینده تهران، مرتضوی نماینده فارسان، موریس معتمد نماینده کلیمیان ، مودب پور نماینده رشت، سید حسن هاشمی نماینده میانه ، مروتی نماینده خلخال و تاخیر کنندگان آفرینده نماینده شیروان ، اسلامی نماینده ساوه ، بیات نماینده زنجان، حسنوند نماینده فریدن ، حسینی دولت آبادی نماینده برخوار و سادات موسوی نماینده مبارکه .

اسامی غایبان غیر موجه روز چهارشنبه نیز به این شرح اعلام شد : فاطمه آجرلو نماینده کرج، جواد آرین منش نماینده مشهد، حسین آفریده نماینده شیروان ، مسعود امینی نماینده استهبان و نی ریز، محمد گلی نماینده کردکوی ، بایرام گلدی برمک نماینده مینودشت، حمیدرضا پشنگ نماینده خاش ، هاجر تحریری نماینده رشت، سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو، سید جلال حسینی نماینده زنجان، محمد علی حیاتی نماینده لامرد ، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، محمد هادی ربانی نماینده شیراز، سید جواد سعدون زاده نماینده آبادان، حسن سید آبادی نماینده سبزوار ، سید عبدالمجید شجاع نماینده دشتستان ، سید حسن شجاعی کیاسری نماینده ساری، رمضانعلی صادق زاده نماینده رشت ، سید مهدی طباطبایی نماینده تهران ، علی عسگری نماینده مشهد، سلیمان فهیمی نماینده پارس آباد، علی اکبر قبادی نماینده مرودشت، محمد قمی نماینده پاکدشت ، محمد کریمیان نماینده سردشت ، سید قبادی مرتضوی نماینده فارسان، شاپور مرحبا نماینده بندرآستارا ، شهریار شیری نماینده بندرعباس ، مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، غلامحسین مظفری نماینده نیشابور، ولی ملکی نماینده مشکین شهر، سید مجتبی مودب پور نماینده رشت، سید رضا نوروز زاده نماینده اسفراین، مختار وزیری نماینده کهنوج، فریدون همتی نماینده ایلام، منصور یاوری نماینده خوانسار و گل محمد بامری نماینده ایرانشهر.



تاخیر کنندگان نیز بهمن الیاسی، احمد بزرگیان، مرتضی تمدن، کاظم جلالی ، حسن زمانیف جاسم ساعدی ، قیصر صالحی، رسول صدیقی، سید حسن عباسی، اسماعیل گرامی مقدم، محمود محمدی، محمد مهدی مفتح، سید رضا ملاهویزه ، سید محمد میر محوری و علیرضا محجوب بودند.