رادیو کردی 62 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مخاطبان رادیو کردی شامل کردزبانان کردستان ایران، سوریه، ارمنستان، عراق و ترکیه هستند. در حال حاضر برنامه‌های تولیدی این رادیو روزانه به چهار ساعت می‌رسد که سه ساعت به گویش سورانی و یک ساعت به گویش کرمانجی پخش می‌شود.

رادیو کردی در جشنواره تولیدات برون‌مرزی سال‌های اخیر درخشیده و از جمله اقدامات مهم چند ماهه گذشته در این رادیو می‌توان به راه‌اندازی یک وب سایت خبری به گویش کرمانجی و سورانی اشاره کرد. این وب سایت در ماههای اخیر چهار هزار بازدیدکننده از کشورهای آلمان، سوئد، ترکیه، انگلستان، آمریکا و فرانسه داشته است.

رادیو کردی جمهوری اسلامی ایران در میان رادیوهای کردی جهان تنها رادیویی است که در طبقه الف (نمایش‌های رادیویی) و طبقه ب (جنگ‌های رادیویی) برنامه‌سازی می‌کند. این شبکه رادیویی سال 85 حدود 40 ساعت برنامه طبقه الف، 33 ساعت برنامه طبقه ب، 253 ساعت برنامه طبقه ج و 470 ساعت برنامه طبقه د و 425 ساعت خبر و تفسیر پخش کرده است.

از موفقیت‌های دیگر رادیو کردی می‌توان به استقبال شنوندگان کردی زبان از این رادیو اشاره کرد که شنوندگان آن از طریق ایمیل radiokurdi@irib.ir رضایتمندی خود را از این رادیو اعلام کرده‌اند.