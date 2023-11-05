به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مصباحی در جمع خبرنگاران درباره بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: در سال جاری بر اساس سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی، اسناد بالا دستی، برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و استانداری همدان، پروژه‌ها پیش‌بینی و بعد از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در قالب موافقتنامه به منظور اجرا به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

وی در ادامه افزود: اعتبارات سال جاری سازمان جهاد کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، حفظ نباتات، شیلات و امور آبزیان، دام و طیور، صنایع تبدیلی و غذایی، ترویج کشاورزی، امور اراضی، آب و خاک و امور فنی و مهندسی جذب خواهد شد. مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه بیشترین سهم از این اعتبارات مربوط به مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی است گفت: با توجه به خشکسالی‌های سنوات اخیر، نیازهای بهره‌برداران بخش کشاورزی در این حوزه تأمین می‌شود. وی با بیان اینکه مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال از سه منبع اعتباری، سرمایه استانی، سه درصد نفت و گاز و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تأمین شده است تصریح کرد: اگرچه تنها شهرستان نهاوند با توجه به دستورالعمل اجرای بودجه امسال مجاز به بهره‌مندی از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور خواهد بود.